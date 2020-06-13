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В США нашли спрятанные в Скалистых горах сокровища на миллион долларов
По инф. polit.ru   
13 Июня 2020 г.
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Неизвестный кладоискатель обнаружил в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» − сундук с золотыми монетами и драгоценностями, которые спрятал коллекционер, бывший арт-дилер и ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. (Удивительная история от начала и до конца! - прим. МГ.)

  • Форрест Фенн

89-летний Фенн рассказал, что с ним связался неизвестный мужчина. Незнакомец сказал, что несколько дней назад нашел бронзовый сундук с золотыми монетами, ювелирными украшениями и драгоценными камнями общей стоимостью в $1 млн. В качестве доказательства кладоискатель отправил Фенну фотографию сундука.

По словам Фенна, мужчина нашел клад благодаря его стихотворению-подсказке, которое он написал десять лет назад в своей автобиографии 2010 «Страсть погони» (The Thrill of the Chase).

Неизвестный нашел в Скалистых горах в США «сокровища Фенна» стоимостью $1 млн. Этот клад 10 лет искали сотни тысяч человек, четверо погибли

  • Спрятанные сокровища

Фенн признался, что, с одной стороны, счастлив, а с другой − ему грустно, что поиски сокровищ в итоге завершились.

По словам пожилого коллекционера, он спрятал десятикилограммовый клад в Скалистых горах, чтобы побудить людей отправиться в «старомодной приключение в поисках богатств». Он отметил, что сундук весил еще 9 кг.

По данным CBS News, после того, как в 2010 году Фенн написал в автобиографии «Страсти и погони» о сокровищах, спрятанных в Скалистых горах, к северу от города Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где он и живет, на поиски отправились сотни тысяч человек. Четыре кладоискателя погибли – последний случай смерти зафиксировали в марте 2020 года.

История создания клада

  • В 1972 году Фенн со своей женой Пегги приехал в Санта-Фе (Нью-Мексико) как ветеран ВВС США средних лет без какого-либо опыта в области искусства. И уже очень скоро управлял успешной художественной галереей, в которой продавалось все, от артефактов до изобразительного искусства. Около двух десятилетий он руководил одной из лучших галерей искусства, которая привлекала внимание знаменитостей из Вашингтона и Голливуда.
  • Идея запрятать сокровище у Фенна появилась в 1987 году, когда у его отца диагностировали рак и тот умер, приняв 50 таблеток снотворного. На следующий год у Фенна обнаружили рак почки. В сундук он положил "сокровища": золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни, а также банку из-под оливок с автобиографией. Он намеревался закопать клад и провести остаток жизни недалеко от того места. Тем не менее, он пережил свою болезнь и стал ждать, пока ему не исполнится 80 лет, чтобы спрятать сокровище.
  • В 2010 году Фенн опубликовал свою автобиографию с заголовком «Страсть погони» («The Thrill of the Chase»), в которой написал, что спрятал старинный бронзовый сундук с сокровищами где-то в Скалистых горах, к северу от Санта-Фе, с этого момента началась активная фаза поисков. Сундук с сокровищами сможет найти тот, кто расшифрует подсказки, находящиеся в 24-строчном стихотворении.

Polit.ru

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