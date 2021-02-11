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В России без мигрантов никуда: ни на стройке, ни в полях

По инф. polit.ru   
11 Февраля 2021 г.
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Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД рассмотреть возможность въезда в РФ трудовых мигрантов для сезонных работ в сельском хозяйстве. Подлинность документа подтвердила представитель замглавы правительства.

Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных сельхозработ

С вопросом об иностранных рабочих к Абрамченко обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он направил ей письмо, в котором отметил, что некоторые сезонные процессы в сельском хозяйстве требуют рабочих из-за границы, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки.

По словам Хатуова, сезонные работы в прошлом году прошли «в штатном режиме». Однако иностранных рабочих все равно не хватает. Чиновник уточнил, что для сезонных работ в этом году потребуется дополнительно около 38,2 тыс. мигрантов.

Замминистра пояснил, что эффективность привлечения местного населения на сельскохозяйственные работы низкая. Это связано с тяжелыми условиями труда, отсутствием нужного опыта и специализированных знаний.

В марте 2020 года Россия ограничила въезд иностранных граждан. Такие меры предприняли из-за пандемии. Запрет сначала действовал до 1 мая, затем его продлили на неопределенный срок. В РАНХиГС тогда отмечали, что закрытие границ создало риски для сельского хозяйства. По их оценкам, в этой отрасли может быть задействовано до 500 тыс. иностранцев.

Также нехватка мигрантов наблюдается и в строительной отрасли. Дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40-50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров. Ранее Владимир Путин поставил задачу выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год, а также о запущенной в прошлом году программе льготной ипотеки по ставке 6,5%. По его словам, в рамках этой программы уже выдано около 1 трлн рублей, и примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке.

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