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Мольбы застройщиков: Верните на стройки гастробайтеров!
По инф. rosbalt.ru   
10 Февраля 2021 г.
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Дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40-50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.

В России возник острый дефицит строителей

Объединения строительных компаний направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину письмо с просьбой дать право строителям из стран СНГ приезжать в Россию. Пока эта возможность ограничена распоряжением правительства.

Оставшиеся работать мигранты пользуются моментом и завышают стоимость своих услуг. Из-за этого растут цены на жилье, а девелоперы сдают новые дома с задержками, указывают участники отрасли.

Впрочем, в Минстрое заверяют, что уже разработали регламент организованного завоза мигрантов для работы в стране.

Напомним, ранее в феврале министерство предложило сократить еще на треть — на 3,8 тыс. — число обязательных требований в сфере строительства в России. До этого, летом 2020 года, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому порядка 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства стали рекомендательными. Так, количество обязательных требований тогда уменьшилось с 10 тыс. до примерно 7 тыс.

Теперь же Минстрой инициирует сокращение обязательных требований еще на треть, проводя оптимизацию регулирования в этой сфере в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, а также председателя правительства.

Отметим также, что, по данным Росстата, в стране за декабрь 2020 года было введено 15,5 млн кв. метров жилья (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 10,9% меньше результата аналогичного периода предыдущего года.

В целом за минувший год в России было построено 75,5 млн кв. метров жилья, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году.

Добавим, 21 января на совещании по экономическим вопросам Путин заявил, что в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. Он попросил обсудить, что нужно сделать для выравнивания цен на рынке жилья, в том числе с помощью увеличения предложения.

При этом глава государства напомнил о задаче выйти на темпы строительства жилья в 120 млн квадратных метров в год, а также о запущенной в прошлом году программе льготной ипотеки по ставке 6,5%. По его словам, в рамках этой программы уже выдано около 1 трлн рублей, и примерно 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке.

  • О дефиците рабочей силы стало известно еще в июле 2020 года. Об этом предупреждал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. По его данным, регионы России испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на стройплощадках.
  • Российская власть тем временем решила продлить программу льготной ипотеки под 6,5% — до 1 июля 2021 года. Марат Хуснуллин прогнозирует, что программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки принесет около 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджет страны.

По инф. rosbalt.ru

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