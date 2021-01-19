Мигрантам дали зеленый свет на въезд в Россию: новостройки возводить некому!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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Президент Владимир Путин поручил правительству и «коммунально-строительной» комиссии Госсовета рассмотреть упрощение порядка найма мигрантов на стройки.
Поручение дано по итогам декабрьского заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря, список размещен на сайте Кремля. Также Путин поручил в срок до 1 марта разработать предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.
Правительству поручено рассмотреть вопрос «установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из… стран СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ». При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования для предотвращения завоза в Россию ковида.
Напомним, на декабрьском заседании вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на стройках не хватает рабочих, включая и мигрантов, что может привести к срыву сроков сдачи жилья. Об этом же говорил и президент Татарстана Рустам Минниханов, попросивший Путина дать правительству поручение организовать «точечный ввоз» мигрантов.
О дефиците рабочей силы стало известно еще в июле 2020 года. Об этом предупреждал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. По его данным, регионы России испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на стройплощадках.
Российская власть тем временем решила продлитьпрограмму льготной ипотеки под 6,5% — до 1 июля 2021 года. Марат Хуснуллин прогнозирует, что программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки принесет около 100 млрд рублей дополнительных налогов в бюджет страны.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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