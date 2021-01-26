В Курске уволили майора полиции, который поддержал Навального

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Из системы МВД уволен майор курской полиции Руслан Агибалов. Он записал видео в поддержку оппозиционера Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
В опубликованном в соцсети ролике Агибалов заявил, что «больше всего опасается за то, в какой стране вырастут его дети, которые могут быть лишены свободы или жизни за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства». Майор также попросил руководство полиции отнестись к его поступку «с пониманием».
Через час после публикации данного видео Агибалову позвонили из ФСБ. Его вызвали в УВД Курска, где «допрашивали» семь часов, в том числе пытались узнать, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. В конечном итоге Агибалова уволили «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
Напомним, волна протестов прокатилась по российским городам после задержания в аэропорту Москвы 17 января Навального, который вернулся в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления. Суд отправил политика в СИЗО на 30 дней. Уже после ареста на YouTube были опубликованы материалы расследования Навального и его команды. В частности, сообщалось о бывшей работе российского президента в Германии, его друзьях, а также о принадлежности президенту дворцового комплекса на побережье Черного моря под Геленджиком. Ролик набрал более 70 млн просмотров и вызвал широкий общественный резонанс.
От редакции МГ: Прошедшие акции протеста показали, что гражданскоеобщество в России за последние пару лет заметно окрепло. Люди не боятся заявлять о своих правах, выходить на митинги и пикеты. Россияне не просят, они требуют, чтобы власти заметили те проблемы, что назрели в обществе, просят, чтобы была справедливость. И фигура Алексея Навального здесь скорее просто повод, символ. Это та грань, переступив которую, власть показала, насколько сильно в стране не соблюдаются законы. Вот и вышли люди на улицы, сколько не в поддержку оппозиционера (кстати, наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!), сколько за себя, ведь политическая ситуация в России очень и очень далека от благостной картинки "в телевизоре". И от такого трудно оставаться в стороне. И радует, что есть такие сотрудники правоохранительных органов, которые понимают это.
Суд вынес приговор бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву, которого обвиняли в мошенничестве, превышении должностных полномочий и подлоге. На скамье подсудимых вместе с ним оказались экс-начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Маргарита Винтер и бывший глава туапсинского управление земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко.
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Суд в Испании освободил последних четырех ранее задержанных фигурантов по делу о «русской мафии». Месяц назад по этому же делу полиция задержала 23 человека, операцию называли крупнейшей за последние 10 лет.
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54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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