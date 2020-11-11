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В Крыму откроют памятник герою Русско-персидской войны – Петру Котляревскому
По материалам СМИ   
11 Ноября 2020 г.
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В Феодосии на городской набережной по инициативе Российского военно-исторического общества откроют памятник генералу Петру Котляревскому.

Закладной камень на набережной был установлен осенью прошлого года с участием председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Работы по возведению скульптурной композиции начались в сентябре текущего года. Планируется, что открытие монумента состоится в конце ноября.

Пётр Котляревский — герой Русско-персидской войны 1796 года. Современники называли его кавказским Суворовым и генералом-метеором. Благодаря воинскому таланту, исключительной храбрости и отваге он не проиграл ни одной битвы. Последнее сражение генерала Котляревского прошло в 1812 году при штурме Ленкорани. После этого Пётр Степанович из-за ранений оставил военную службу и поселился в Феодосии.

Умер Котляревский в 1851 году. В советские годы его могила в Феодосии была утрачена.

Интересные факты

  • Как-то на приеме в Зимнем дворце к Котляревскому подошел император и спросил: «Скажите, генерал, кто помог вам сделать столь удачную военную карьеру?» Герой ответил: «Ваше величество, мои покровители – это солдаты, которыми я имел честь командовать, и только им я обязан своей карьерой».
  • А. С. Пушкин написал о герое в повести «Кавказский пленник»:

Тебя я воспою, герой,

О Котляревский, бич Кавказа!

Куда ни мчался ты грозой –

Твой ход, как черная зараза,

Губил, ничтожил племена…

Ты днесь покинул саблю мести,

Тебя не радует война;

Скучая миром, в язвах чести,

Вкушаешь праздный ты покой

И тишину домашних долов...

По инф. Парламентской газеты и История.РФ

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