В Эльзасе найдено потерянное голубем 110 лет назад письмо офицера

Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.

Находку доставили в соседний город Орбе, где расположен мемориальный музей сражения у перевала Ланж, посвященный событиям Первой мировой войны. Работники музея подтвердили, что такого типа капсулы использовались для передачи донесений почтовыми голубями в немецкой армии. В тексте записки, адресованной старшему офицеру, в частности говорится: «Взвод Поттхоф попал под огонь, достигнув западного края плаца <…>. В Фехтвальде вышла из строя половина взвода. Взвод Поттхоф отступает с большими потерями». Дату донесения полностью разобрать не удалось. Оно было отправлено 16 июля, а вот год мог быть как 1910, так и 1916.

Эльзас был захвачен Германией у Франции в ходе войны 1870–1871 и оставался в ее владении до завершения Первой мировой войны. Поскольку возле Ингерсайма располагался военный полигон, сотрудники музея предполагают, что депеша была отослана во время учений, а не в ходе настоящих боевых действий. Находка была сделана всего в нескольких сотнях метров от предполагаемого места отправления, так что капсула, вероятно, соскользнула с лапки почтового голубя в самом начале полета.

Голубиная почта известна с античности. В военных условиях ее использовали в XVI веке в Нидерландах горожане, осажденные испанской армией. Массово применять голубиную почту во время военных действий в Европе начали французы в ходе войны с Германией 1870–1871 годов, с помощью голубей поддерживали связь с осажденным Парижем. После войны голубей начали использовать в армиях нескольких европейских государств.

Плюсы такого способа связи заключались в дешевизне, легкости перевозки голубей, а также в том, что попавший в руки противника голубь не мог во время допроса выдать секретные сведения. В начале XX века почтовые голуби применялись военными Великобритании, Франции, Германии, США, Российской империи, Австро-Венгрии, Италии, Испании, Португалии, Дании, Швеции и Швейцарии. Во многих странах были приняты законы, по котором частные владельцы почтовых голубей в военное время были обязаны передавать своих птиц в армию.

Голуби играли ключевую роль в военных коммуникациях Первой мировой войны. В ходе первой битвы при Марне в 1914 году французские войска использовали 72 передвижные голубятни. Донесения прикреплялись к лапкам голубей. Обычно с одним и тем же сообщением выпускали сразу нескольких птиц, чтобы повысить вероятность доставки. Использование голубиной почты продолжалось и во Вторую мировую войну. Например, в британских войсках имелось около 250 тысяч почтовых голубей. 32 голубя получили медаль Марии Дикин — военную награду Великобритании для животных. В Швейцарии военная голубиная почта существовала до 1996 года.

Polit.ru

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