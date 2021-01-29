В Англии раскопали роскошный сад эпохи Тюдоров

В Великобритании археологи, обследовавшие отведенный под строительство участок, обнаружили остатки богатого поместья времен Тюдоров, включая отлично сохранившиеся следы роскошного сада.

Археологи сделали впечатляющую находку. Прежде всего, обращает на себя внимание именно сад — он оказался одним из наиболее хорошо сохранившихся тюдоровских садов, когда-либо обнаруженных в Англии.

Раскопки проводились в Колсхилле, графство Уорикшир. Следы поместья Колсхилл и восьмиугольный ров изначально были замечены на аэрофотоснимках. Затем археологи провели полевые работы.

В ходе раскопок рядом с усадьбой были обнаружены остатки огромного сада, датируемого примерно 1600 годом. Уже установлено, что поместье принадлежало сэру Роберту Дигби (1574–1618 гг.). Он был английским придворным, который сделал свою карьеру благодаря удачному браку.

Роберт Дигби женился на ирландской аристократке Леттис Фитцджеральд, богатой наследнице, что не только поправило его финансовые дела, но и повысило его социальный статус. В свете новых находок теперь эксперты считают, что женившись на ирландской наследнице, Дигби и построил свой дом вместе с огромным садом длиной 300 метров.

Из описания археологов следует, что степень сохранности сада оказалась исключительно хорошей. Так, отлично сохранились гравийные дорожки, клумбы, фундаменты садовых павильонов и даже орнаменты, украшавшие сад в виде геометрических узоров. Теперь это место специалисты сравнивают с роскошными декоративными садами в замке Кенилворт и дворце Хэмптон-Корт.

«Команда специалистов получила редкую возможность поработать на таком обширном участке сада и поместья, история которых насчитывает 500 лет, — говорит Стюарт Пирсон, руководитель исследовательского проекта Wessex Archaeology. — Найденные свидетельства существования столь обширных садов национального значения и намеки на связи с Елизаветой I и гражданской войной дают нам захватывающее представление о важности Колсхилла и его окрестностей».

По мнению экспертов, сама форма сада предполагает, что он был спроектирован около 1600 года. А это в точности соответствует имеющимся у ученых документальным свидетельствам о семье Дигби, которая здесь жила. Огромный сад, вероятно, должен был свидетельствовать о богатстве сэра Роберта Дигби.

«Это один из самых захватывающих садов елизаветинской эпохи, когда-либо обнаруженных в нашей стране, — считает Пол Стампер, специалист по английским садам и истории ландшафтов. — Масштабы исключительны, а находки значительно расширяют наши знания об английских садах, разбитых около 1600 года. За последние 30 лет было проведено всего три или четыре исследования садов такого масштаба, включая Хэмптон-Корт, Кирби в Нортгемптоншире и замок Кенилворт. Но этот сад был совершенно неизвестен. Он не фигурирует в исторических записях, его нет в планах, он не упоминается ни в каких письмах и отчетах».

В ходе раскопок экспертам удалось проследить, как с течением времени этот сад трансформировался, как его адаптировали к новым стилям. Кроме того, археологи обнаружили множество строений и несколько довольно редких артефактов, в том числе курительные трубки, монеты и мушкетные пули.

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