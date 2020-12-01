Умерла легенда советского цирка Дзерасса Туганова

Народная артистка РСФСР, легенда советского цирка Дзерасса Туганова умерла на 92-м году жизни в Москве. Некролог опубликован на сайте Росгосцирка. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

«Светлая память об этой прекрасной артистке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении. Далее — соболезнования родным и близким.

Дзерасса Михайловна Туганова родилась 4 февраля 1929 года в семье известного циркового артиста и наездника Михаила Туганова и воздушной гимнастки Нины Никитас. С 1951-го выступала в труппе отца. В 1962-м создала новую труппу наездников-джигитов «Иристон», которая принесла советскому цирку мировую славу.

Туганова руководила цирковой конной труппой «Иристон» без малого тридцать лет и оставила манеж в 1990 году.

Как актриса появляется в музыкальных комедиях «Соло для слона с оркестром» и «Парад-алле». Работала каскадером на «Гусарской балладе» Эльдара Рязанова.

В 2000 году вышел посвященный артистке документальный фильм «Свет немеркнущей звезды».

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...