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Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале
По инф. Российской газеты   
13 Января 2021 г.
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Подземные толчки, эпицентр которых находился в районе озера Хубсугул в Монголии, были спровоцированы землетрясением на Байкале в сентябре прошлого года. Такую точку зрения высказал директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

Ученый связал землетрясение в Монголии с сейсмособытием на Байкале

Повышенная сейсмоактивность в Байкальской рифтовой зоне наблюдалась в течение всего минувшего года, пишет ТАСС со ссылкой на ученого.

Сентябрьское землетрясение — перемещение двух литосферных плит в зоне главного Саянского разлома — вызвало то растяжение, которое фиксируется в этой зоне в декабре и январе.

По словам Дмитрия Гладкочуба, жителям всей территории вблизи Байкала всегда нужно быть готовыми к землетрясениям, поскольку регион традиционно характеризуется высокой сейсмической активностью. Каких-либо отличительных особенностей подземные толчки, зафиксированные во вторник, не имели и были типичными для Байкальской рифтовой зоны.

Напомним, ночью жителей Иркутска и Приангарска разбудило землетрясение мощностью около 4-5 баллов. Эпицентр его находился на севере Монголии в 55 километрах от границы с Россией и на глубине 10 километров. В шести районах Тувы из-за этого был введен режим ЧС. Подземные толчки ощутили также в некоторых районах Бурятии.

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