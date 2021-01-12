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Иркутяне ощутили отголоски сильного землетрясения в Монголии

По инф. Российской газеты   
12 Января 2021 г.
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Сильное землетрясение произошло во вторник в 05:33 по местному времени в озере Хубсугул на севере Монголии, примерно в 55 километрах от границы с Россией и в 288 километрах к юго-западу от Иркутска. Хубсугул является крупнейшим пресноводным озером в Монголии по объему воды.

В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение имело предварительную магнитуду 6,8, что делает его одним из самых сильных землетрясений, когда-либо произошедших в регионе вокруг озера. Его эпицентр был на небольшой глубине всего в десять километров. Второй отчет был позже выпущен Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC), в котором указано, что землетрясение было магнитудой 6,2.

Этот район не густонаселен, но рядом с озером находится ряд деревень, в том числе Хатгал и Турт, общая численность населения которых составляет до пяти тысяч человек. Подробности о возможных повреждениях или жертвах пока не известны, сообщает BNO News. «В целом, население этого региона проживает в сооружениях, устойчивых к землетрясениям, хотя уязвимые здания здесь существуют», — говорится в сообщении Геологической службы США.

Мощное землетрясение силой 6,9 балла произошло к северу от озера Хубсугул в апреле 1950 года, вызвав разрушения в близлежащих деревнях. Относительно недавно, в декабре 1991 года, к западу от озера произошло землетрясение силой 6,4 балла.

***

Хорошо ощущалось землетрясение в Иркутске. Примерно в 5:32 по местному времени жители Иркутска и Ангарска ощутили подземные толчки интенсивностью примерно 4-5 баллов.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев распорядился проверить дома и социальные объекты на предмет возможных повреждений, вызванных землетрясением в Монголии, отголоски которого ощущались и в Иркутской области.

— Сегодня на заседании КЧС (Комиссии по чрезвычайным ситуациям) обсудим последствия землетрясения. Дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и соцобъектов, — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Отметим, что в Иркутской области в декабре также ощущалось землетрясение, тогда эпицентр находился в акватории озера Байкал.

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