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Ученые убеждены: Путину врут об их высоких зарплатах
По инф. sobesednik.ru   
03 Марта 2021 г.
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Российские научные сотрудники отреагировали на публичные скандалы вокруг своих зарплат. Открытое письмо Путину опубликовал доктор технических наук, главный научный сотрудник научно-испытательного центра «Гипроцемент-Наука» Иосиф Абрамсон.

Ученые массово заявили, что Путину врут об их высоких зарплатах

Абрамсон напомнил о случае с Анастасией Проскуриной, зарплата которой 25 тысяч рублей, хотя, согласно майским указам, должна быть около 80 тысяч, и процитировал министра науки Фалькова, заверившего, что средняя зарплата в Сибирском отделении Института цитологии и генетики, где работает Проскурина, составила 62,5 тысячи рублей, не считая грантов.

Анастасия Проскурина рассказала о реальном положении дел президенту Владимиру Путину. В итоге по заявлению Проскуриной следователи начали проверку, во время которой Проскурину довели до слез.

– Доводим до Вашего сведения, что наши заработные платы (должностные оклады) также намного меньше тех, которые должны были бы быть согласно Вашим майским указам. Причем они меньше не только в институтах Академии наук, но и в других научных учреждениях, в том числе выполняющих прикладные исследования и даже в коммерческих, за которые как за частный бизнес формально государство не отвечает. Некоторые ученые вынуждены были оставить науку, другие просто лишились работы, — написал в письме Абрамсон. — Также мы выражаем надежду, что Ваши указы все-таки будут выполнены рано или поздно не только в докладах чиновников Минфина и Минобрнауки Вам, но и в действительности, и не за счет различного рода вынужденных ухищрений директоров институтов, а за счет выделенных на это денежных средств из государственного бюджета. Если в данное время в государственном бюджете нет на это достаточных средств, мы готовы и впредь получать ту заработную плату, которую нам платят, но не готовы и дальше молча мириться с заведомым обманом Вас, нас и всего российского общества.

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  • Министерство науки и высшего образования тем временем начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, заявил его руководитель Валерий Фальков. По его словам, будет изменен и механизм мониторинга выплат зарплат. Новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.

Напомним, что к нынешней организации научной деятельности в России - масса претензий! А ведь мы, пожилые люди, традиционно считаем науку двигателем прогресса и показателем мощи родного государства... Только о каких научных разработках может идти речь, если ученые с копейки на копейку перебиваются? Может хоть сейчас, после этих публичных скандалов, что-то с места сдвинется...

По инф. sobesednik.ru

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