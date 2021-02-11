«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее слова.

В вуз теперь приедет комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки, а ее саму и коллег опрашивают следователи СК РФ. Женщину довели до того, что она несколько часов проплакала, запершись в кабинете.

Напомним, что лауреаты премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год приняли участие в заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ, рассказав о своих разработках. Ученые-биологи посетовали, что гранты уходят в основном на покупку реактивов, необходимых для исследований, и это препятствует внедрению разработок. Когда Путин спросил ученых о зарплате, старший научный сотрудник Анастасия Проскурина ответила, что получает 25 тысяч рублей и с этого года — надбавку в 6 тысяч рублей.

По ее словам, чтобы выдать высокие показатели по заработкам ученых, их вынудили переводиться на полставки при фактической работе на полную ставку. По майским указам 2012 года зарплата научных сотрудников должна вдвое превышать среднюю по региону, но действительность оказалась далека от этих показателей. Путин поручил правительству разобраться с зарплатами ученых и предоставить подробный отчет.

Накануне Анастасия охотно согласилась дать комментарий и дала журналистам номер телефона, попросив позвонить через час. Однако затем перестала выходить на связь. Коллеги рассказали, что на нее обрушился град звонков: звонили не только журналисты, но и благодарные ученые. Однако таким же настойчивым оказался и интерес Следственного комитета. Двух коллег Проскуриной вызвали на беседу со следователями из дома — обе они находятся в декретном отпуске, и были шокированы происходящем.

«Как рассказали нам в институте, Анастасию довольно долго опрашивали. Звучали даже такие вопросы: а кто вас мог подучить рассказать президенту о зарплатах? Вчера после обеда, по рассказам коллег, Анастасия Проскурина заперлась в своем кабинете и полдня проплакала», — сообщает издание.

Проверки со стороны различных ведомств ждут не только Институт цитологии, но и все научные институты Сибирского отделения РАН.

Между тем, как рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из ведущих вирусологических учреждений Петербурга, низкие зарплаты в среде ученых —‌ довольно распространенная ситуация. По его словам, невыполнение «майских указов» ударяет по развитию науки в стране.

Почему так происходит? Почему как только человек решается озвучить правду о положении дел в отрасли самому президенту, на него сразу же начинаются гонения? А ведь такое патовое положение дел - не только в науке, но и в медицине, и в образовании. Неужели президент Путин не знает и пребывает в полной уверенности, что люди зарабатывают достойно? Только на местах чиновники явно считают, что всей правды президенту знать не положено, вот и отчитываются о высоких показателях, да только не все золото, что блестит...

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По инф. rosbalt.ru

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