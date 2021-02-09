«Где деньги, Зин?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами молодых ученых

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Президент РФ Владимир Путин потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. С жалобой на маленькую зарплату к Путину обратилась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина.
Анастасия Проскурина
Как сообщает «Интерфакс», на заседании президентского Совета по науке и образованию Проскурина рассказала, что ее зарплата старшего научного сотрудника составляет 25 тыс. рублей, а вместе с надбавками — 32 тыс. И добавила, что после указа Путина о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки — чтобы выполнить предписание «в рамках существующих бюджетов».
Услышав все это, Путин спросил у Антона Силуанова, насколько были увеличены средства на повышение зарплат ученых. Тот доложил, что «по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону» и также обратил внимание на слова Проскуриной, что она работает на полставки.
В ответ Проскурина сказала, что руководство ее НИИ предложило сотрудникам перейти на полставки, но они отказались. То есть зарплату в 25 тыс. рублей она получает за работу на полную ставку.
После этого откровения Путин спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — какова средняя зарплата в его регионе. Услышав цифру 39 тыс. рублей Путин заметил, что в этом случае Проскурина должна получать 78 тыс. рублей.
«Где деньги, Зин?» — обратился он затем к Силуанову. И продолжил? «Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам».
Затем он обратился уже к Проскуриной, подчеркнув, что если за этот диалог ее будут «как-то пытаться ущемлять», то она должна сразу позвонить в Кремль. «Я с вами переговорю по телефону, соединюсь», — пообещал Путин. И «под занавес» попросил своего помощника Андрея Фурсенко лично связаться с Проскуриной и взять на контроль ситуацию с зарплатами ученых.
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Президент РФ Владимир Путин потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. С жалобой на маленькую зарплату к Путину обратилась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина.
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