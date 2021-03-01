Ученым пообещали «большие перемены» в зарплатах. А сколько их ждать?

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Министерство науки и высшего образования начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, заявил его руководитель Валерий Фальков. По его словам, будет изменен и механизм мониторинга выплат зарплат. Новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.
Фальков отметил, что перемены коснутся не только системы оплаты труда, но и сам механизм финансирования научных и образовательных организаций. «Посмотреть, чтобы система оплаты труда учитывала показатели эффективности и результативности деятельности, а таковые были справедливыми и понятными», — уточнил Фальков.
Также, подчеркнул он, необходимо изменить систему отчетности институтов и университетов о таких выплатах. «Чтобы это была не просто отчетность, а… хорошая аналитика, позволяющая видеть по каждому работнику, сколько он получает и структуру его зарплаты», — описал министр новую систему.
Напомним, вопрос о зарплате ученых возник в начале года, после заседания Совета по науке и образованию, на котором старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики РАН Анастасия Проскурина рассказала президенту Владимиру Путину, что в реальности зарплаты научных сотрудников заметно меньше, чем они должны быть согласно «майским» указам и чем рапортуют чиновники. По заявлению Проскуриной следователи начали проверку, во время которой Проскурину довели до слез.
Как рассказал на условиях анонимности сотрудник одного из ведущих вирусологических учреждений Петербурга, низкие зарплаты в среде ученых — довольно распространенная ситуация. По его словам, невыполнение «майских указов» ударяет по развитию науки в стране.
24 февраля научные работники обратились к Путину с открытым письмом, в котором в очередной раз заявили о том, что их заработные платы «намного меньше тех, которые должны были бы быть согласно майским указам». Это письмо также стало реакцией научного сообщества на скандал вокруг темы зарплат ученых.
Позже в СМИ появились другие публикации, в которых «в той или иной форме утверждалось, что часть сотрудников данного и других институтов все же получает зарплаты соответствующие майским указам, а министр науки РФ Валерий Николаевич Фальков заверил, что средняя зарплата в ИЦиГ СО РАН в 2020 году составила 67,2 тыс. рублей».
По его словам, «если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований, то получается, что установленный показатель — 200 процентов от средней по экономике — в данном конкретном учреждении был выполнен».
«В связи с происшедшим мы, нижеподписавшиеся, считаем своим гражданским долгом довести до Вашего сведения, что наши заработные платы (должностные оклады) также намного меньше тех, которые должны были бы быть согласно Вашим майским указам», — говорится в открытом письме, адресованном Путину.
Автор письма утверждает, что зарплаты «меньше не только в институтах Академии наук, но и в других научных учреждениях, в том числе, выполняющих прикладные исследования и даже в коммерческих, за которые как за частный бизнес формально государство не отвечает».
Он пишет, что научные сотрудники готовы мириться с низкими зарплатами, но не готовы принимать подобный обман.
«Некоторые ученые вынуждены были оставить науку, другие просто лишились работы. Также мы выражаем надежду, что ваши указы все-таки будут выполнены рано или поздно не только в докладах чиновников Минфина и Минобрнауки вам, но и в действительности, и не за счет различного рода вынужденных ухищрений директоров институтов, а за счет выделенных на это денежных средств из государственного бюджета. Если в данное время в государственном бюджете нет на это достаточных средств, мы готовы и впредь получать ту заработную плату, которую нам платят, но не готовы и дальше молча мириться с заведомым обманом вас, нас и всего российского общества», — отмечает он.
Напомним, что к нынешней организации научной деятельности в России - масса претензий! А ведь мы, пожилые люди, традиционно считаем науку двигателем прогресса и показателем мощи родного государства... Только о каких научных разработках может идти речь, если ученые с копейки на копейку перебиваются? Тревожно:
Министерство науки и высшего образования начало работу по комплексному изменению системы оплаты труда ученых и преподавателей, заявил его руководитель Валерий Фальков. По его словам, будет изменен и механизм мониторинга выплат зарплат. Новые подходы должны быть выработаны в течение ближайших нескольких месяцев.
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