Ученые нашли в Сибири следы первой в истории пандемии чумы

Международный коллектив ученых зафиксировал самый древний случай заражения чумой человека. Это произошло в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Открытие было совершено в рамках масштабного исследования, посвященного миграции и смешению народов на территории современной Сибири, Якутии и Забайкалья. Ученые утверждают, что первая в истории пандемия чумы была в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Следы присутствия бактерии чумной палочки (Yersinia pestis) — возбудителя опасного и высокозаразного инфекционного заболевания чумы — удалось обнаружить в одном из самых северных регионов земного шара благодаря останкам человека, проживавшего в районе реки Колыма в бронзовом веке. Неопровержимые свидетельства присутствовали в налёте на зубах, исследованных специалистами. Останки пострадавшего от чумной палочки человека учёные датировали четвертым тысячелетием до нашей эры, предположив, что в этот период на территории Сибири вполне могла бушевать пандемия этого заболевания.

«Мы внесли свой вклад в изучение сложных и интересных процессов переселения и смешивания народов на территории Сибири, предоставив коллективу зарубежных палеогенетиков имеющиеся у нас редкие образцы черепов, найденных в районе города Канск (Красноярский край). Эти останки были найдены и интерпретированы сотрудниками Сибирского федерального университета в ходе летних научных экспедиций. Они представляют большой интерес для дальнейшего изучения миграций, генетических особенностей и, возможно, заболеваний, с которыми сталкивались древнейшие жители российского севера на протяжении тысячелетий.

В целом же, судя по первым этапам исследований, различные человеческие популяции динамично перемещались по этому региону и так же активно смешивались на протяжении всего периода голоцена. Некоторая часть генома этих древних людей до сих пор живёт в их далёких потомках — коренных жителях Красноярского края, Иркутской области и Якутии», — резюмировал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири, профессор кафедры всеобщей истории СФУ Павел Мандрыка.

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