Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии

Обнаруженный в Англии на берегу Темзы артефакт оказался древнегреческим амулетом, содержащим молитву для защиты от чумы. Ученые считают, что артефакт был создан в римский период, когда Европу охватила Антонинова чума.

Возможно, амулет для защиты от чумы в римскую эпоху использовал греческий «иммигрант». Речь идет о тонкой свинцовой пластине, на которой был нацарапан текст. Этот артефакт находится в коллекции Лондонского музея, поскольку он был найден на берегу Темзы.

Текст на «свитке» выполнен на древнегреческом языке в том же стиле письма, который использовался в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера. Из него следует, что написан он был в 160-е годы нашей эры. Сам амулет принадлежал греку по имени Деметриос, который жил в Лондиниуме, в то время — римском городе.

Свиток содержал своего рода молитву — письменную просьбу о защите от бушующей чумы, которая, судя по тексту, вызывала «истощающую плоть, таяние, проникающую боль». Молитва о защите была адресована божествам Иао, Шаббату и Абрасаксу. В ней содержится просьба к богам «присматривать за Деметриосом».

Молитва, которая все еще хорошо читается сегодня, гласит: «Отбросьте влияние бушующей чумы, переносимой по воздуху… проникающей боли, тяжелой духом, истощающей плоть… Великий Иао, великий Саваоф, защити носителя. Феб с неостриженными волосами, лучник, прогони тучу чумы. Иао, бог Абрасакс, прими помощь… Господи Боже, присмотри за Деметриосом».

Сама формулировка молитвы дает историкам подсказки относительно того времени, когда она была создана. Так, строка «Феб с неостриженными волосами, лучник, прогони облако чумы» очень напоминает «магическую формулу», изобретенную святым человеком по имени Александр. Он жил на побережье Черного моря в конце 160-х годов нашей эры.

По мнению ученых, молитва могла быть нацарапана на поверхности гибкого свинцового листа как самим Деметриосом, так и профессиональным писцом или даже продавцом амулетов того времени. Маловероятно, что он привез артефакт из Греции.

Изучен и сам «свиток». Он изготовлен из сплава, в котором доля свинца составляет 55 процентов, а доля олова — 45 процентов. Эти податливые, мягкие металлы встречаются в большом количестве в Великобритании, но не в Греции. Еще и потому эксперты полагают, что амулет был изготовлен в Лондоне, а Деметриос был представиелем немалой греческой общины в этом городе.

Как именно амулет попал на берег Темзы, установить пока не удалось и вряд ли удастся. Возможно, Деметриос сам выбросил его, когда заболел чумой, посчитав бесполезным. А может быть, он умер, и этот амулет сняли с его шеи и выбросили другие люди.

Исследователи считают, что Деметриос просил защиты от так называемой Антониновой чумы. Она бушевала в 160-170-е годы. Считается, что та эпидемия длилась порядка десяти лет, но за это время она успела убить до пяти миллионов человек по всей Римской империи. Для того времени это были катастрофически огромные потери населения.

Поэтому Антонинова чума, начавшаяся в конце 160-х годов, считается одной из самых разрушительных эпидемий в истории человечества. Государственный деятель и историк Дион Кассий, который пережил ее, писал, что она унесла «много жизней».

Считается, что эпидемия возникла в восточных провинциях Римской империи и быстро распространилась на Рим и дальше на запад. Амулет Деметриоса доказывает, что пандемия достигла даже берегов Британии. Несмотря на то, что заболевание описал выдающийся греческий врач Гален, до сих пор точно неизвестно, что именно представляла собой чума. На данный момент популярной считается теория о том, что пандемия была вызвана таким вирусом, как оспа или корь.

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