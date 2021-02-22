Под видом борьбы с коронавирусом отмывают миллиарды!

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом.

В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Ее ввели специально, чтобы отслеживать нецелевой вывод денег в сфере медицинских закупок и контрактов.

Замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева пояснила, что новая система работала с апреля. Маркировка позволяла увидеть, как проходят операции со деньгами государственной поддержки населению и закупка медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

В Росфинмониторинге пояснили, что из-за обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией завели 21 уголовное дело. Известно как минимум о двух крупных схемах. В Иркутской области выявили поставки контрафактных медицинских масок. Из-за этого расторгли контракты на 237 млн рублей.

Напомним, в Иркутской области под стражей оказалась министр здравоохранения Наталья Ледяева. Её подозревают в мошенничестве с контрафактными медицинскими масками и респираторами для государственных больниц. По версии СК, с мая по октябрь Ледяева и ее сын вместе с другими людьми, сговорившись, похитили из бюджета региона около 25 млн рублей на госконтракте на поставку средств индивидуальной защиты медиков.

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Еще один случай произошел в Санкт-Петербурге. Там узнали о пяти контрактах на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Выяснилось, что компании были аффилированными. Они заключили соглашения на 2,7 млрд рублей.

Бобрышева отметила, что маркировка показала свою эффективность. Она не исключила, что такой подход будут использовать для отслеживания транзакций в других сферах.

Коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И, в общем-то, неудивительно, что пандемия коронавируса для кого-то стало способом обогатиться, да немало. Коснулось это все во многом и врачей, и в некоторых случаях они не оказались от возможности "заработать". Об этом - некоторые из наших заголовков:



Polit.ru

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