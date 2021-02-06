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Чиновницу минздрава отдали под суд за полумиллионную взятку

По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2021 г.
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В Челябинске передано в суд уголовное дело начальницы управления лекарственного обеспечения региона по обвинению в получении взятки от крупной фармацевтической фирмы. Вину в совершении преступления фигурантка признала в полном объеме.

— В ходе расследования установлено, что обвиняемая в декабре 2020 года получила взятку в размере 512 тысяч рублей от территориального менеджера крупной фармацевтической компании за информацию о количестве и персональных данных больных с диагнозом спинальная мышечная атрофия, нуждающихся в лекарственном препарате производства представляемой им компании, — рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. — Сразу после получения взятки обвиняемая была задержана на месте преступления сотрудниками полиции.

В ходе расследования на имущество обвиняемой в размере свыше 4,6 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. По статье о получении взятки в крупном размере теперь уже бывшей чиновнице грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать государственные должности еще на десять лет.

..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

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