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В поликлинике МВД врачи попались на липовых справках для «инвалидов» в погонах
По инф. Российской газеты   
28 Января 2021 г.
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В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека.

В поликлинике МВД врачи попались на липовых справках для «инвалидов» в погонах

По данным следствия, задержанные за деньги занимались фиктивным оформлением инвалидности выходящим на пенсию сотрудникам силовых структур: МВД, МЧС и Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о получении взятки.

По предварительным сведениям, одна подложная справка об инвалидности, полученной во время службы, стоила около 200 тысяч рублей. Но эти траты окупались: при выходе на пенсию таким силовикам полагается страховая выплата в миллион рублей и другие льготы. Утверждается, что задержанные промышляли оформлением фиктивной инвалидности несколько лет и причастны как минимум к ста эпизодам противоправной деятельности. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дома и на работе у задержанных проводятся обыски. Изымаются необходимые для следствия материалы и вещественные доказательства.

Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме"  - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.

А вот другие заголовки о коррупционных преступлениях:

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