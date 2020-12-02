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Экс-глава иркутского Минздрава проведет два месяца в СИЗО
По инф. rosbalt.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Октябрьский суд Иркутска избрал в качестве меры пресечения для бывшего министра здравоохранения региона Наталии Ледяевой содержание под стражу. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

Экс-глава иркутского Минздрава проведет два месяца в камере СИЗО

Ледяеву подозревают в мошенничестве с контрафактными медицинскими масками и респираторами для государственных больниц.

По версии СК, с мая по октябрь и. о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева и ее сын вместе с другими людьми, сговорившись, похитили из бюджета региона около 25 млн рублей на госконтракте на поставку средств индивидуальной защиты медиков.

Ледяева, в частности, помогла сыну заключить договор с иркутским Минздравом, зная, что он и остальные участники сговора не могут поставить соответствующие условиям государственного контракта медицинские изделия.

По инф. rosbalt.ru

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