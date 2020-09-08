США собрались поставить на Луне атомный реактор

НАСА и Минэнерго США объявили о намерении начать сбор предложений по строительству атомного реактора на Луне.

Как было объявлено на днях на заседании Комитета по технологиям, инновациям и инженерии Консультативного совета НАСА, в конце сентября или начале октября планируется опубликовать запрос на предварительный сбор и оценку проектов. Выбор компании-разработчика должен быть сделан в начале 2021 года.

Задача — уже в 2027 году разместить на Луне атомный реактор, который позволит снабжать энергией находящиеся там модули с людьми и оборудованием, особенно во время двухнедельной лунной ночи, когда нет возможности использовать солнечные батареи. Эта же модель может быть использована и при колонизации Марса.

Предполагается, что на Луне на первых порах потребуется ядерный реактор мощностью 10 кВт. Скорее всего, ученые будут стараться сделать его на низкообогащенном уране, поскольку использование высокообогащенного (оружейного) урана вызывает опасения в плане безопасности.

Что интересно, Минэнерго США и НАСА с 2015 года разрабатывают проект Kilopower — компактного ядерного реактора для космических кораблей на высокообогащенном уране. Опытный образец мощностью 1 кВт и высотой 1,9 метра был испытан в пустыне Невада в 2018 году, тогда он проработал 20 часов. В 2019 году было заявлено, что к 2022 году Kilopower будет готов к летным испытаниям. При этом создатели обещают перевести его на низкообогащенный уран без значительной потери мощности.

Что тут скажешь, США строят очень амбициозные планы. Не так давно США впервые за девять лет отправили людей на МКС на космическом корабле Crew Dragon. А спустя некоторое время стало известно о подписании Дональдом Трампом указа о праве американцев на ресурсы Луны. После этого ученые NASA подробно рассказали о своих планах по освоению космоса. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил планы США по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан. А теперь вот новые планы - о женщине-астронавте на Луне. В России, между тем, задумались о разработке новой программы по исследованию Венеры и запуске на Луну первого после 45-летнего перерыва российского космического аппарата.

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