Справедливую зарплату учителя получают лишь в нескольких регионах страны

В большинстве субъектов РФ соотношение базовой и стимулирующей частей окладов педагогов — 70 к 30 — не соблюдается.

Стабильная и гарантированная часть учительской зарплаты должна составлять львиную долю заработка, а стимулирующие выплаты недопустимо предлагать за работу, которая не относится к основным обязанностям педагога, убеждены в Совете Федерации. Это правило должно быть универсальным для всех российских регионов.

Ситуацию с зарплатами учителей в разных уголках станы сенаторы проанализировали в преддверии встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой 16 марта. Как сообщила глава Комитета верхней палаты по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, есть субъекты, где базовая часть заработка учителя не превышает 25 процентов.

Работы столько же — оклады разные

Ещё год назад Совет Федерации обратился к правительству с требованием установить единую отраслевую систему оплаты труда преподавателей. «Недопустимо, когда за один и тот же труд зарплата педагогов отличается в разы», — выразила позицию палаты глава профильного комитета. Ещё в 2017 году Минпросвещения выпустило рекомендации, по которым оклад должен составлять 70 процентов зарплаты, а стимулирующие выплаты — 30 процентов, но их исполняют только 17 регионов. По данным комитета за январь 2021 года, в некоторых субъектах базовая часть заработной платы — менее 25 процентов. Получается, что педагог, отрабатывающий полную ставку, может гарантированно рассчитывать на 8-9 тысяч рублей в месяц, а всё остальное ему начисляют надбавками на усмотрение директора школы.

«Мы добиваемся, чтобы зарплата учителей была понятной и прозрачной, а подходы к ней одинаковыми на всей территории России», — подчеркнула Лилия Гумерова. При этом за основу при расчёте оклада следует брать одну ставку, то есть 18 часов, обратила внимание сенатор. Ситуацию, когда для получения зарплаты, предписанной Майскими указами, предметнику приходится пахать на полторы-две ставки, в палате регионов считают неприемлемой. Об этом правительству напомнил и президент, дав поручение до 20 апреля проверить зарплаты всех бюджетников на соответствие Майским указам.

А надбавки к окладу, считают в Совете Федерации, можно начислять, например, за победу на олимпиадах, мастерство педагога в организации воспитательной работы. «Стимулирующие выплаты нельзя выплачивать за уборку пришкольных участков и функционал, который не отражает труд педагога», — сформулировала позицию сенаторов Лилия Гумерова. Такие подходы к оплате труда позволят привлечь и удержать в школе высококвалифицированных учителей и обеспечить им достойный уровень доходов, убеждены в Совете Федерации.

Стандарты ближе к жизни

Реформу системы оплаты труда учителей сенаторы во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко намерены обсудить в открытом диалоге с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой. Предложений уже высказано немало. Например, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал установить «потолок» для зарплат административно-управленческого персонала школ. «Это позволит добиться справедливого распределения фондов оплаты труда и сократить разрыв в уровнях зарплат работников одной специальности и квалификации, как между регионами, так и среди учреждений в рамках одного региона», — убеждён секретарь Генсовета «Единой России», процитировала сенатора пресс-служба партии.

На встрече с вице-премьером члены палаты регионов намерены говорить не только о зарплатах. Лилия Гумерова анонсировала обсуждение и других стратегических тем. К ним она, например, отнесла соответствие новых образовательных стандартов запросам общества и государства. Сейчас, напомнила сенатор, доработка стандартов уже завершается. «Необходимо, чтобы выпускник школы не только получил качественные знания, но мог жить и работать в новых условиях, противостоять глобальным вызовам современности», — обозначила ожидания от новых ФГОС Гумерова.

Поговорят с Голиковой и о воспитательной работе в школах, колледжах и вузах. В соответствии с президентским законом, теперь эта функция закреплена за образовательными организациями наряду с учебной. Гумерова уверена, что такую работу очень важно вести в содружестве с семьёй и общественными институтами.

По инф. Парламентской газеты

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