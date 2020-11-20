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Спохватились: в регионах не хватает машин скорой помощи
По инф. Парламентской газеты   
20 Ноября 2020 г.
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В настоящее время в России не хватает 2,7 тысячи машин скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина 18 ноября:

«Да, эта цифра выверена и подтверждена нашими специалистами. Мы подтверждаем — 2,7 (тысячи машин скорой помощи — Прим. ред.) и особенно в восьми регионах, которые я называл, также требуют немедленного принятия решения по дополнительному транспорту», - сказал министр.

Также ранее стало известно, что правительство выделит финансирование на организацию мобильных бригад медиков, которые будут выезжать в регионы и оказывать помощь, в том числе в борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 456 человек — это максимум с начала пандемии, а за всё время умерли 34 387 человек. Заразились коронавирусом за сутки в стране 20 985 человек.

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что инфекция мутирует медленно и пока не даёт новых форм. По его словам, ситуация с COVID-19 нормализуется через год.

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По инф. Парламентской газеты

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