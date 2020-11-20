Спохватились: в регионах не хватает машин скорой помощи

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В настоящее время в России не хватает 2,7 тысячи машин скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента с членами кабмина 18 ноября:
«Да, эта цифра выверена и подтверждена нашими специалистами. Мы подтверждаем — 2,7 (тысячи машин скорой помощи — Прим. ред.) и особенно в восьми регионах, которые я называл, также требуют немедленного принятия решения по дополнительному транспорту», - сказал министр.
Также ранее стало известно, что правительство выделит финансирование на организацию мобильных бригад медиков, которые будут выезжать в регионы и оказывать помощь, в том числе в борьбе с коронавирусом.
За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 456 человек — это максимум с начала пандемии, а за всё время умерли 34 387 человек. Заразились коронавирусом за сутки в стране 20 985 человек.
Академик РАН Виталий Зверев заявил, что инфекция мутирует медленно и пока не даёт новых форм. По его словам, ситуация с COVID-19 нормализуется через год.
Еще тревожные новости о ситуации с коронавирусной инфекцией:
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после обращения актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая заявила о возможных махинациях с ее недвижимостью. Об этом сообщается на сайте СК.
Убийство редкого «призрачного» белого лося в Канаде шокировало жителей северной общины Онтарио и побудило представителей коренных народов предложить награду любому, кто может помочь официальным лицам задержать подозреваемых в браконьерстве.
Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий мораторий на выплаты населению «сгоревших» советских вкладов. (Таким образом, решение принято теперь окончательно. Вскоре закон подпишет президент, а нам придется затянуть пояса и ждать еще несколько лет причитающегося... прим. МГ.)
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.
Личная жизнь российского президента Владимира Путина, не в пример его западным коллегам, скрыта от посторонних глаз за семью замками. Нельзя сказать, что Кремль и окружение главы государства старательно скрывают от широкой общественности семью президента и информацию о том, как и с кем он живет, но говорить об этом публично как-то не принято.
В Poccии привилегии имеют не титульные нации, как можно было бы подумать сразу, а кopенные малoчиcленные наpoды, cпиcoк кoтopых yтвеpжден Единым пеpечнем. Согласно ему, малочисленный наpoд oпpеделен как cамocтoятельный этнoc, пpoживающий на землях пpедкoв, кoтopый coхpаняет тpадициoнный oбpаз жизни и пpoмыcлы, и пpи этoм егo чиcленнocть cocтавляет менее 50 000 челoвек.
Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.