Минобороны привезет в Хакасию военных врачей: местные не справляются

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Всего в Хакасии будут работать 200 военных медиков из Центрального военного округа. В полевом госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория для ПЦР-диагностики. Минобороны обещает оснастить его самыми современными аппаратами ИВЛ, анализаторами крови, аппаратами УЗИ и другой техникой.
8 ноября врачи скорой помощи Хакасии записали видеообращение к президенту России и главе Минобороны. Они заявили, что в больницах республики нет мест для больных с COVID-19, а в аптеках кончились лекарства. Машины скорой помощи стоят в очереди в больницу по 6-10 часов.
В тот же день Минздрав направил в республику группу своих специалистов, чтобы наладить систему оказания помощи больным и помочь местным медикам.
По данным на 11 ноября, в Хакасии за сутки выявили 171 заболевшего. С начала пандемии в регионе заразились 8 704, а умели 88. Коронавирусной инфекцией заразился и глава региона Валентин Коновалов.
Положение дел в российском здравоохранении- действительно плачевно, особенно в глубинке. И пандемия коронавируса во многих случаях тут послужила лакмусовой бумажкой. Напомним некоторые наши заголовки за последнее время:
Известность к человеку может прийти в связи с разными поводами. У кого-то толчком к этому могут послужить особенности здоровья. Так, уникальную девочку Примроуз весь мир узнал благодаря ее... серебряным глазам. Врачи, кстати, давали ребенку небольшой шанс на полноценную жизнь. Испугавшись предстоящих трудностей, родители в свое время от девочки отказались. Но нашлись люди, которые удочерили малышку и воспитывают ее.
Ровно месяц прошел с тех пор, как затихли взрывы в Рязанской области, где из-за пожара сдетонировал склад боеприпасов. Как живут люди, которые по чужой халатности потеряли свои дома, и почему они до сих пор не получили компенсации?
Строчки из этого знаменитого стихотворения А. С. Пушкина всё чаще звучали в моей голове в последние недели. Но не те широко известные: «Унылая пора! Очей очарованье…», а менее цитируемые, но тоже про осень в образе чахоточной девы: «На смерть обречена бедняжка, клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах утянувших видна; могильной пропасти она не слышит зева; играет на лице её багровый цвет. Она жива ещё сегодня, завтра нет…»
Пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, бесплатными лекарствами от коронавируса обеспечат поликлиники, к которым они прикреплены. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Рязани вечером 12 ноября произошел серьезный пожар в одном из крупнейших ТЦ города — «М5 Молл». В результате обрушилась часть стены. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Всех посетителей и сотрудников вовремя эвакуировали.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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