Минобороны привезет в Хакасию военных врачей: местные не справляются

Минобороны развернет мобильный госпиталь на 100 коек для борьбы с коронавирусом в Хакасии. Напомним, эта республика вошла в число регионов, где наиболее остро обстоит ситуация с местами для больных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин в связи с обращением местных жителей.

В республику направится медицинский отряд специального назначения. Мобильный военный госпиталь будет рассчитан на 100 койко-мест.

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Всего в Хакасии будут работать 200 военных медиков из Центрального военного округа. В полевом госпитале будут оборудованы отделения анестезиологии, реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения и лаборатория для ПЦР-диагностики. Минобороны обещает оснастить его самыми современными аппаратами ИВЛ, анализаторами крови, аппаратами УЗИ и другой техникой.

8 ноября врачи скорой помощи Хакасии записали видеообращение к президенту России и главе Минобороны. Они заявили, что в больницах республики нет мест для больных с COVID-19, а в аптеках кончились лекарства. Машины скорой помощи стоят в очереди в больницу по 6-10 часов.

В тот же день Минздрав направил в республику группу своих специалистов, чтобы наладить систему оказания помощи больным и помочь местным медикам.

По данным на 11 ноября, в Хакасии за сутки выявили 171 заболевшего. С начала пандемии в регионе заразились 8 704, а умели 88. Коронавирусной инфекцией заразился и глава региона Валентин Коновалов.

Положение дел в российском здравоохранении - действительно плачевно, особенно в глубинке. И пандемия коронавируса во многих случаях тут послужила лакмусовой бумажкой. Напомним некоторые наши заголовки за последнее время:

Polit.ru

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