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Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом
По инф. Парламентской газеты   
12 Ноября 2020 г.
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 российских регионах.

«На сегодняшний день в стране развёрнуто более 253,4 тысячи ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащено подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащено ИВЛ», — сказала депутатам вице-премьер.

  • По словам Татьяны Голиковой, наутро 10 ноября в среднем по России было занято 83,4 процента коечного фонда. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90 процентов, а в четырёх регионах занято более 95 процентов коечного фонда — это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область.

«Министерство здравоохранения очень пристально и внимательно следит за ситуацией в регионах, и там, где мы наблюдаем и повышение показателя смертности, и перегруз коечного фонда, и отдельные недоработки, министерством на регулярной основе формируются и направляются бригады федеральных специалистов для корректировки и тактики ведения заболевших, а также исправления допускаемых ошибок», — подчеркнула она.

Кроме того, Минздрав организовал на базе Сеченовского университета соответствующее обучение для врачей среднего медицинского персонала.

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По инф. Парламентской газеты

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