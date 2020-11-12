Голикова назвала регионы с наиболее критичной ситуацией с коечным фондом

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 российских регионах.
«На сегодняшний день в стране развёрнуто более 253,4 тысячи ковидных коек, из них более 138 тысяч коек оснащено подачей кислорода и более 30 тысяч коек оснащено ИВЛ», — сказала депутатам вице-премьер.
По словам Татьяны Голиковой, наутро 10 ноября в среднем по России было занято 83,4 процента коечного фонда. Загруженность выше среднероссийского отмечалась в 41 регионе. Наиболее критичная ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90 процентов, а в четырёх регионах занято более 95 процентов коечного фонда — это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область.
«Министерство здравоохранения очень пристально и внимательно следит за ситуацией в регионах, и там, где мы наблюдаем и повышение показателя смертности, и перегруз коечного фонда, и отдельные недоработки, министерством на регулярной основе формируются и направляются бригады федеральных специалистов для корректировки и тактики ведения заболевших, а также исправления допускаемых ошибок», — подчеркнула она.
Кроме того, Минздрав организовал на базе Сеченовского университета соответствующее обучение для врачей среднего медицинского персонала.
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