«Спасская башня-2020»: взглянем на впечатляющее военно-музыкальное представление!

Встречаем новый вторник с ещё одной подборкой значимых событий культурного Интернета. На этот раз мы предлагаем вам взглянуть на самые свежие концерты и спектакли, которые только-только умудрились пробраться в сети Всемирной паутины.

Зрелищный фестиваль Великой Победы

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня-2020» подошёл к концу. В завершающий день фестиваля, 6 сентября, организаторы провели впечатляющее представление, посвящённое 75-летию со дня Великой Победы.

Мероприятие проходило в подмосковном парке «Патриот», на площади перед главным храмом Вооруженных Сил России.

В честь открытия фестиваля прошел концерт «Смуглянка» — в нем приняли участие Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, а также танцевальная группа Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова и воспитанницы пансиона Минобороны РФ.

Также на площади выступили военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и рота почетного караула. В их исполнении прозвучали композиции «Слава Родине», «Василиса» и «Полюшко-поле». Украшением фестиваля стали выступления суворовцев и барабанщиц.

В заключительной части мероприятия выступила народная артистка РФ Тамара Гвердцители — она исполнила «Песнь о солдате» в сопровождении сводного оркестра участников фестиваля «Спасская башня». Финальным аккордом праздника стал фейерверк, который запустили под звуки композиции «День Победы».

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на эту и другие трансляции «Спасской башни» можно на YouTube-канале фестиваля.

Звучный представитель «Больших гастролей»

Не прощаемся с музыкой, ведь впереди нас ждёт яркий спектакль «Ах, Оффенбах!» факультета музыкального театра ГИТИСа. Трансляция выступления представлена на сайте «Больших гастролей – онлайн».

В основу спектакля легли четыре яркие, искрометные, необычайно веселые и редкие одноактные оперетты Жака Оффенбаха: «Муж на пороге», «Яблоко раздора», «Свадьба при фонарях», «Дамы рынка». Даже по самим названиям можно понять, что речь в постановке пойдет о любви, веселых и необычных приключениях, в которые попадают герои спектакля.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с этим и другими спектаклями «Больших гастролей» можно на YouTube-канале проекта.

Занимательный спектакль «Ступинской филармонии»

Драматический театр «Ступинской филармонии» представляет постановку «Зеркало Сен-Жермена» по пьесе русского писателя Бориса Акунина. Об этом пишет портал «Культура.РФ» .

Спектакль повествует о приключениях «нового русского» Вована и управляющего кредитно-ссудным товариществом «Добрый самарянин» Константина Львовича Томского. По воле случая в новогоднюю ночь волшебное зеркало Сен-Жермена забрасывает одного — на сто лет назад, а другого — на сто лет вперёд.

Свое сценическое решение пьесы представит российский режиссер кино и театра, актер, педагог, член союза кинематографистов Российской Федерации города Санкт-Петербург Александр Анфёров. Главные роли сыграют заслуженый артист Российской Федерации, актер театра и кино Иван Рыжиков и художественный руководитель театра Павел Ахальцев.

Как смотреть и слушать:

Пробежаться по всему списку трансляций драмтеатра можно на YouTube-канале Ступинской филармонии.

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По инф. portal-kultura.ru

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