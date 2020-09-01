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Давайте прогуляемся по Царскому Селу в режиме онлайн!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
01 Сентября 2020 г.
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Вы когда-нибудь мечтали заглянуть в Янтарную комнату Большого Екатерининского дворца или прогуляться по парковым аллеям и цветникам Висячего сада? Если да, то нынешняя подборка интересностей культурного Интернета создана специально для вас! Познакомиться со всеми тайнами Царского Села нам помогут девять видеоэкскурсий, созданных сотрудниками императорской резиденции.

Давайте прогуляемся по Царскому Селу в режиме онлайн!

Регулярная часть Екатерининского парка

Для начала прогуляемся по Екатерининскому парку. Мы заглянем в Эрмитажную аллею, познакомимся с главными принципами регулярного паркостроения, коллекцией венецианской мраморной скульптуры, насладимся видами на дворец, Камеронову галерею, Зеркальные пруды.

Екатерининский парк по праву называют шедевром садово-паркового искусства XVIII–XIX веков. Одновременно с каменным дворцом для Екатерины I заложили регулярный старый сад по проекту садового мастера Яна Роозена. Под руководством Иоганна Фохта он был распланирован внизу, на природном пологом склоне, и сохранил основную планировочную структуру в составе парка до настоящего времени. Собрание венецианской мраморной скульптуры первой четверти XVIII века — жемчужина царскосельской коллекции. Работы итальянских мастеров Пьетро Баратты, Джованни Бонаццы, Антонио Тарсиа, Джузеппе Дземиниани украшают регулярную часть Екатерининского парка.

Парадные залы Екатерининского дворца

После прогулки на свежем воздухе можно заглянуть в глубины Екатерининского дворца. Вместе с гидом Ольгой Щербановской мы пройдёмся по Золотой анфиладе и Янтарной комнате, побываем в Большом зале, увидим роскошную отделку помещений в стиле барокко и потолочную роспись, драгоценные императорские сервизы, подсвечники, картины русских художников и другие экспонаты.

Дворцы и парки города Пушкина в 1941–1946 годах

От лёгких экскурсий перейдём к серьёзной лекции о непростой эпохе для всего человечества. Вторая мировая война не могла не затронуть Царское Село, которое долгие годы являлось оплотом культуры нашей страны.

Заместитель директора по научной работе Ираида Ботт расскажет о том, как сотрудники музея сумели эвакуировать и сохранить в тылу предметы из музейной коллекции, а после освобождения пригородов Ленинграда собрать уцелевшие фрагменты и подготовить научную базу для воссоздания разрушенных дворцов.

Как смотреть и слушать:

Посетить все виртуальные прогулки и узнать чуть больше об истории Царского Села можно с помощью специальной подборки портала «Культура.РФ».

Посмотреть на другие интересные и познавательные видеоматериалы можно на YouTube-канале музея-заповедника, а также в группе Вконтакте.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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