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Борис Ельцин: чего мы не знаем о первом президенте России?
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
28 Августа 2020 г.
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Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.

Борис Ельцин: чего мы не знаем о первом президенте России?

Закрытая связь

По словам сотрудников Музея Бориса Ельцина, кабинет первого президента России в Кремле – один из самых любимых залов учреждения. Внимание посетителей всегда привлекает «президентский пульт управления»: целый ряд телефонов закрытой связи, по которым Борис Ельцин мог дозвониться до любого чиновника, главы иностранного государства, в любой российский регион и т. д. Таких систем закрытой связи было несколько, частично они остались в Кремле с советских времен, частично были модернизированы.

Чем они отличались друг от друга, на каких частотах работали, как исторически сложилось, что телефон стал важнейшим инструментом управления, кому Ельцин звонил по этим телефонам и кто отвечал за эту связь? Ответом на эти вопросы послужит один из выпусков музейной программы «Полная версия».

Визит Елизаветы II

В коллекции музея находятся тысячи различных экспонатов – интересные документы, фотографии, артефакты.

Шкатулка для семян — подарок королевы Елизаветы II — экспонируется в витрине подарков. Часто перед ним посетители задерживаются лишь на пару секунд. А ведь за этим подарком стоят интереснейшие подробности – участники, церемонии и события исторического визита британской королевы в нашу страну в 1994 году. Ещё одна авторская экскурсия посвящена этому немаловажному событию из истории нашей страны.

Подарок маме

Под конец обратимся к более личной теме. Когда Борису Ельцину было 15 лет, он подарил своей маме декоративную подушечку, чехол для которой вышивал своими руками. Для советских детей традиция рукодельных подарков была и частью культуры семейных отношений, и элементом государственной системы трудового воспитания.

Как менялись практики создания самодельных подарков, можно ли говорить о мальчишечьих и девичьих рукоделиях, что значила вышивка в культуре середины XX века? Об этом можно узнать благодаря специальной экскурсии из цикла «Полная версия».

Как смотреть и слушать:

Познакомиться со всеми проектами Музея Бориса Ельцина можно на YouTube-канале «Ельцин Центра».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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