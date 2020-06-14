Соната Моцарта на треть снизила частоту приступов эпилепсии

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Ежедневное прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта может значительно снизить эпилептические приступы. Исследование показало, что именно эта музыка может уменьшить приступы у пациентов с эпилепсией более чем на треть.
В эксперименте Марьян Рафии из канадского Института исследования мозга Крембли и ее коллег, проходившем в два этапа, приняли участие 13 человек, страдающих недугом.
Сначала участники каждый день на протяжении двух месяцев слушали первые шесть минут моцартовской сонаты в классическом исполнении, потом это же произведение, но в него добавили больше ритма. Во время всего исследования фиксировалось количество приступов.
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В итоге ученые пришли к выводу, что при ежедневном прослушивании оригинальной сонаты приступов стало значительно меньше — в среднем на 35 процентов, а у одного из участников эксперимента за это время они вообще не возникли.
По мнению специалистов, «эффект Моцарта» очевиден при неврологических заболеваниях. Но чтобы понять его абсолютную пользу, необходимы дальнейшие и более масштабные исследования.
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Ежедневное прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта может значительно снизить эпилептические приступы. Исследование показало, что именно эта музыка может уменьшить приступы у пациентов с эпилепсией более чем на треть.
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