Самый высокий мальчик живет около Байкала. И у него нет отбоя от девчонок!

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Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
Рост ребенка, как отмечается на сайте Книги, — 197,2 сантиметра.
Юный сибиряк побил рекорд ростовчанина Тимофея Джафарова, чей рост летом прошлого года составлял 196 сантиметров. При этом, как рассказали родители Арсения, юноша продолжает расти и давно выше всей в своей семье.
В нашей семье все рослые, - улыбается в разговоре с «КП»-Иркутск мама рекордсмена Татьяна Костыря. - Я ростом 177 сантиметра, муж - 192. Бабушки, дедушки тоже высокие. Но таких богатырей, как Арсений, в роду еще не было. Уже при рождении (а он появился на свет на два месяца раньше срока) был крупным малышом. И сейчас растет, как на дрожжах! Причем зимой, а не летом, как все ребята. Думаем, в своем возрасте точно станет выше двух метров. Обувь уже носит 48 размера.
Парнишке свой рост нравится. Сверстники ему чуть выше пояса, поэтому Арсения в школе частенько принимают за старшеклассника. От девчонок отбоя нет! А мальчишки-одноклассники хоть и завидуют, но по-доброму. Дразнить и в голову никому не приходит. Уважают.
- Говорят: «Хорошо тебе, ты можешь прийти 9 мая на парад и издалека все через головы видеть», - смеется Татьяна Костыря. - Еще он всегда учителям на уроках помогает, когда надо включить проектор: не надо тянуться наверх с линейкой или залезать на стул, он и так достанет. Конечно, неудобства тоже иногда испытывает. Например, в школьном автобусе или в нашей легковой машине ему слегка тесновато - макушкой упирается в потолок.
Но Арсений из-за таких мелочей не расстраивается. Зато в баскетбол играть удобно! Когда остальные ребята прыгают, он просто подходит и уверенно кладет мяч в кольцо. Этот вид спорта он обожает. Но пока о карьере баскетболиста всерьез не задумывается.
- В нашей семье так сложилось, что все женщины - педагоги, а мужчины - служащие. Но Арсений мечтает стать известным инженером, - рассказывает о нем мама (она работает учителем-логопедом в той же школе, где учится сын). - А вообще увлечений у него много, и все разные. Раньше увлекался плаванием, летом гоняет на самокате, с удовольствием рыбачит, а еще очень вкусно готовит.
Школьник Арсений Костыря из деревни Грановщина в Иркутской области попал в Книгу рекордов России как самый высокий 13-летний мальчик в стране. Мама мальчика признается: от девчонок в школе отбоя нет — ее сына принимают за старшеклассника.
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