Омский Левша смастерил крохотную книгу изо льда

Омский художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко пополнил свою библиотеку очередным уникумом - крошечной книгой, запечатлевшей русскую народную сказку "Снегурочка". Самое необычное то, что сделана она изо льда.

Размер томика - всего 40 на 55 миллиметров. Прочитать сказку можно только при помощи лупы. Хранить приходится в морозилке. А чтобы страницы не таяли, листать их следует в печатках.

По словам мастера, прежде, чем издать книгу, ему пришлось долго экспериментировать.

- Дело в том, что вода из-под крана оказалась для изготовления страниц совершенно непригодной, - сообщил "РГ" Анатолий Коненко. - При ее замерзании образовывались бугры и кристаллы. Кипячение эту проблему не исправило. А вот речной лед оказался самым подходящим материалом. Когда я его растопил, залил воду в специальные формочки, и снова заморозил, листы получились идеальными.

Текст сказки "Снегурочка" мастер наносил на тончайшую прозрачную пленку, вмороженную затем в страницы. Склеены они при помощи ткани по оригинальной технологии, и отлично листаются.

Всего книга содержит восемь ледяных страниц. Представить необычное издание публике можно с помощью морозильной камеры, оснащенной стеклянной дверкой.

Всего в микробиблиотеке Анатолия Коненко уже более 400 книг, одна из которых - менее одного миллиметра, стала обладателем рекорда Гиннеса. Несмотря на крошечный размер, она вместила полную версию рассказа "Хамелеон" Антона Чехова. Впрочем, мастер уже побил этот рекорд, издав томики Пушкина и Лермонтова вдвое и втрое меньшего размера.

Кстати, в Сибири живет еще одна мастерица, которая делает чудесные миниатюры. Это Ирина Верхградская. Она мастерит очень трогательные фигурки пожилых людей. А другой сибиряк, Владимир Анискин сделал самую маленькую деревянную ложку в мире.

Помимо этого в коллекции мастера имеются десятки новогодних миниподелок, начиная от микроскопической снежинки, и заканчивая полуторамиллиметровым елочным шаром, занесенным в книгу рекордов России.

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