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Пятилетняя девчушка попала попала в Книгу рекордов с метровой косой

По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2021 г.
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Маленькая жительница Санкт-Петербурга отрастила волосы длиной 109 сантиметров и установила рекорд. Пятилетнюю Лолу Соловьеву родители не стригли с рождения.

Пятилетняя петербурженка отрастила метровую косу и попала в Книгу рекордов

«Сколько раз предлагала ей подстричься, она всегда отвечала: «Мама, ты что? Это же моя драгоценность», — рассказала мать девочки Ольга Соловьева.

В 2020 году Лоле исполнилось пять лет, она побила рекорд в возрастной категории, благодаря своей 104-сантиметровой русой косе. Так ее имя оказалось в Книге рекордов России. Девочка хочет установить рекорд и в этом году — сейчас при росте 116 сантиметров ее волосы лишь на 7 сантиметров короче.

  • По словам Ольги, дочь не сушит голову феном и не использует плойки, а свою роскошную «гриву» моет два раза в неделю детским шампунем без красителей.

«Стараюсь покупать для нее такие средства, в составе которых уже есть бальзам и ополаскиватель, чтобы не тратить на это много времени. Ведь мыть такие волосы непросто», — пожаловалась мать.

Длинные волосы, по словам родителей, не мешают малышке петь, танцевать и заниматься карате.

Напомним, летом прошлого года жительница Петербурга выставила на продажу свои ногти, тоже попавшие в Книгу рекордов России. Их суммарная длина превысила полтора метра.

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По инф. rosbalt.ru

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