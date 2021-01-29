Россияне чаще всего притворяются, что читали Толстого и Достоевского

Две трети россиян обманывают, что читали Толстого и Достоевского. Такие данные приводит книжный сервис MyBook по результатам опроса своих пользователей.

Сервис спросил своих пользователей о книгах, которые они не читали, но обсуждают с окружающими. В списке непрочитанного лидируют романы русских классиков Льва Толстого и Федора Достоевского.

Как показал опрос среди 3 тыс. респондентов, более 67% опрошенных признались, что хотя бы один раз в жизни соврали о том, что прочитали ту или иную книгу. При этом более 60% сказали, что рассуждали о книгах, которые вообще не брали в руки.

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Как выяснилось, чаще всего опрошенные врали о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского, отметили авторы опроса. 32% опрошенных начинали читать их когда-то, но бросили. Другие считают произведение прочитанным после того, как ознакомились с его кратким содержанием (19%) либо посмотрели его экранизацию (17%).

13% респондентов обманывали из-за желания произвести лучшее впечатление, 12% — из страха показаться недостаточно образованными, 10% было просто стыдно. Более 40% опрошенных полагают, что смогли убедить окружающих в своей лжи.

По инф. portal-kultura.ru

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