ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Россияне чаще всего притворяются, что читали Толстого и Достоевского
По инф. portal-kultura.ru   
29 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Две трети россиян обманывают, что читали Толстого и Достоевского. Такие данные приводит книжный сервис MyBook по результатам опроса своих пользователей.

Две трети россиян обманывают, что читали Толстого и Достоевского

Сервис спросил своих пользователей о книгах, которые они не читали, но обсуждают с окружающими. В списке непрочитанного лидируют романы русских классиков Льва Толстого и Федора Достоевского.

Как показал опрос среди 3 тыс. респондентов, более 67% опрошенных признались, что хотя бы один раз в жизни соврали о том, что прочитали ту или иную книгу. При этом более 60% сказали, что рассуждали о книгах, которые вообще не брали в руки.

По теме:

Как выяснилось, чаще всего опрошенные врали о знакомстве с романами Льва Толстого и Федора Достоевского, отметили авторы опроса. 32% опрошенных начинали читать их когда-то, но бросили. Другие считают произведение прочитанным после того, как ознакомились с его кратким содержанием (19%) либо посмотрели его экранизацию (17%).

13% респондентов обманывали из-за желания произвести лучшее впечатление, 12% — из страха показаться недостаточно образованными, 10% было просто стыдно. Более 40% опрошенных полагают, что смогли убедить окружающих в своей лжи.

 

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 