В Омске весь год будут отмечать 200-летие Достоевского

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
22 января омичей приглашают на открытие выставки «Вдохновленные Достоевским». Открытие первой из цикла экспозиций приурочено к прибытию писателя в Омский каторжный острог 23 января 1850 года.
«В фондах Литературного музея хранится большая коллекция художественных работ, посвященных жизни и творчеству писателя. Проект «Вдохновленные Достоевским» познакомит посетителей с произведениями искусства, объединенными общей темой «Достоевский и Сибирь». В течение года будут представлены работы Ильи Глазунова, Леонида Ламма, Георгия Кичигина, Риммы Камкиной, Игоря Николаева, Анатолия Коненко. Также состоится презентация произведений графики и живописи, переданных музею РОСИЗО. На первой выставке «Не бесплодно пройдут эти годы…» будут представлены работы Василия Белана, Ивана Желиостова, Александра Галковского, Владимира Кудряшова и других», – рассказали в музее.
В течение всего 2021 года в Литературном музее омичей будут знакомить с великим писателем. Омичи смогут узнать о самых интересных и малоизвестных фактах его жизни: о его детских годах, о влюбленном Достоевском, Достоевском-меломане, игроке, бизнесмене, гурмане, военном. «В рамках первой программы «Достоевский-студент», которая пройдет 25 января, сотрудники музея расскажут о том, как проходило обучение писателя в Инженерном училище, каким студентом был молодой Федор, каким образом складывалось его общение с сокурсниками», – рассказали авторы проекта.
Планируется что проект «Будем знакомы: Федор Достоевский» будет проходить раз в месяц. 28 января состоится день дарителя, посвященный дню рождения музея. В этот день сотрудники музея приглашают всех желающих пополнить его фонды. Особую ценность для музея будут иметь вещи, которые так или иначе могут быть связаны с именем Федора Достоевского или с тем временем, в котором он жил.
В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
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Сейчас век активного развития интернет-технологий. И можно не удивляться, если предложения в разных сферах имеются виртуального характера. Например, обучение в другом городе. Сейчас для этого не нужно срываться с места, так как существует достаточно возможностей, чтобы получать знания в дистанционном режиме. Сказки на ночь могут рассказывать не родители, а онлайн-няни, которые знают много волшебных историй и приготовят ребенка ко сну. Позвонить в наш век технологий можно не на реальный номер, а на виртуальный. Главная особенность такого номера – он не требует установки по конкретному адресу.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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