В Омске весь год будут отмечать 200-летие Достоевского

В Омске в течение всего года будут отмечать 200-летие великого русского писателя. Одним из центральных мест проведения юбилейных мероприятий станет Литературный музей им. Ф.М.Достоевского.

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22 января омичей приглашают на открытие выставки «Вдохновленные Достоевским». Открытие первой из цикла экспозиций приурочено к прибытию писателя в Омский каторжный острог 23 января 1850 года.

«В фондах Литературного музея хранится большая коллекция художественных работ, посвященных жизни и творчеству писателя. Проект «Вдохновленные Достоевским» познакомит посетителей с произведениями искусства, объединенными общей темой «Достоевский и Сибирь». В течение года будут представлены работы Ильи Глазунова, Леонида Ламма, Георгия Кичигина, Риммы Камкиной, Игоря Николаева, Анатолия Коненко. Также состоится презентация произведений графики и живописи, переданных музею РОСИЗО. На первой выставке «Не бесплодно пройдут эти годы…» будут представлены работы Василия Белана, Ивана Желиостова, Александра Галковского, Владимира Кудряшова и других», – рассказали в музее.

В течение всего 2021 года в Литературном музее омичей будут знакомить с великим писателем. Омичи смогут узнать о самых интересных и малоизвестных фактах его жизни: о его детских годах, о влюбленном Достоевском, Достоевском-меломане, игроке, бизнесмене, гурмане, военном. «В рамках первой программы «Достоевский-студент», которая пройдет 25 января, сотрудники музея расскажут о том, как проходило обучение писателя в Инженерном училище, каким студентом был молодой Федор, каким образом складывалось его общение с сокурсниками», – рассказали авторы проекта.

Планируется что проект «Будем знакомы: Федор Достоевский» будет проходить раз в месяц. 28 января состоится день дарителя, посвященный дню рождения музея. В этот день сотрудники музея приглашают всех желающих пополнить его фонды. Особую ценность для музея будут иметь вещи, которые так или иначе могут быть связаны с именем Федора Достоевского или с тем временем, в котором он жил.

По инф. lgz.ru

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