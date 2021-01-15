ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Омске весь год будут отмечать 200-летие Достоевского

По инф. Литературной газеты   
15 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Омске в течение всего года будут отмечать 200-летие великого русского писателя. Одним из центральных мест проведения юбилейных мероприятий станет Литературный музей им. Ф.М.Достоевского.

В Омске отметят 200-летие Достоевского

22 января омичей приглашают на открытие выставки «Вдохновленные Достоевским». Открытие первой из цикла экспозиций приурочено к прибытию писателя в Омский каторжный острог 23 января 1850 года.

«В фондах Литературного музея хранится большая коллекция художественных работ, посвященных жизни и творчеству писателя. Проект «Вдохновленные Достоевским» познакомит посетителей с произведениями искусства, объединенными общей темой «Достоевский и Сибирь». В течение года будут представлены работы Ильи Глазунова, Леонида Ламма, Георгия Кичигина, Риммы Камкиной, Игоря Николаева, Анатолия Коненко. Также состоится презентация произведений графики и живописи, переданных музею РОСИЗО. На первой выставке «Не бесплодно пройдут эти годы…» будут представлены работы Василия Белана, Ивана Желиостова, Александра Галковского, Владимира Кудряшова и других», – рассказали в музее.

В течение всего 2021 года в Литературном музее омичей будут знакомить с великим писателем. Омичи смогут узнать о самых интересных и малоизвестных фактах его жизни: о его детских годах, о влюбленном Достоевском, Достоевском-меломане, игроке, бизнесмене, гурмане, военном. «В рамках первой программы «Достоевский-студент», которая пройдет 25 января, сотрудники музея расскажут о том, как проходило обучение писателя в Инженерном училище, каким студентом был молодой Федор, каким образом складывалось его общение с сокурсниками», – рассказали авторы проекта.

Планируется что проект «Будем знакомы: Федор Достоевский» будет проходить раз в месяц. 28 января состоится день дарителя, посвященный дню рождения музея. В этот день сотрудники музея приглашают всех желающих пополнить его фонды. Особую ценность для музея будут иметь вещи, которые так или иначе могут быть связаны с именем Федора Достоевского или с тем временем, в котором он жил.

По инф. lgz.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 