Странный роман писателя Достоевского

Как известно, классик русской литературы был женат дважды. Несомненно, супруги (особенно вторая жена Анна, которой писатель посвятил роман «Братья Карамазовы») повлияли на творчество Достоевского. Однако настоящей музой Федора Михайловича стала Аполлинария Суслова, которая отказалась выходить за Достоевского замуж.

Ф. Достоевский, А. Суслова

Обеспеченная феминистка

Отец Аполлинарии был крепостным крестьянином семейства Шереметьевых. Прокофий Григорьевич сумел выкупиться и занялся торговлей. Он так преуспел в этом деле, что вскоре стал известным предпринимателем и открыл свою ситцебумажную фабрику. Материальное положение позволяло Суслову дать своим дочерям Надежде и Аполлинарии достойное образование. Данной возможностью воспользовалась только Надежда, которая навсегда осталась в истории как первая в России женщина-врач. Что касается Аполлинарии, то та никак не могла определиться с профессией. Да и никакими особыми способностями она не обладала.

Немаловажно, что в те годы представительницы женского пола посещали занятия в университетах только в качестве вольных слушательниц и нередко только с разрешения руководства учебного заведения. Именно так училась Надежда Суслова. Аполлинария тоже ходила на разнообразные лекции, но для нее это было скорее развлечение, нежели дело всей жизни. Понятно, что Надежда Суслова все время отстаивала свое право на получение образования. Аполлинарии образ феминистки-сестры пришелся по вкусу, и она примерила его и на себя. Тем более что она могла позволить себе определенную независимость. По крайней мере, на вполне приличную жизнь в Петербурге и поездки за границу средств отца ей вполне хватало.

Любовница писателя

В начале 1860-х Аполлинария оказалась на лекции Федора Достоевского. Писатель очень заинтересовал девушку. В тот момент Сусловой едва исполнилось 20, Федор Михайлович же был вдвое ее старше. Тогда Достоевский состоял в браке с первой супругой Марией Констант. Мария Дмитриевна была больна туберкулезом. Однако как наличие жены, так и ее смертельный диагноз не стали препятствиями для развития романтических отношений между Достоевским и Сусловой. Хотя, надо отметить, что инициатором этой связи все-таки оказалась Аполлинария. Именно она отправила Федору Михайловичу письмо, полное восхищения и восторга. Так и начался этот странный роман.

Достоевский, по всей видимости, испытывал весьма сильные чувства к своей пассии. В противном случае он бы не стал публиковать довольно посредственную повесть Аполлинарии под названием «Покуда» в основанном его старшим братом журнале. Будучи сама не верна писателю, Суслова регулярно устраивала ему сцены ревности и требовала, чтобы Достоевский развелся с тяжело больной женой. Тем не менее, когда в 1864 году Мария Дмитриевна скончалась и Федор Михайлович сделал Сусловой предложение, Аполлинария ответила отказом.

Суслова на страницах романов

В конце концов Достоевский встретил стенографистку Анну Сниткину, которая стала его второй супругой и родила ему детей. Аполлинария же вышла замуж за критика и публициста Василия Розанова, который оказался младше Сусловой на 16 лет. Примечательно, что Анна Достоевская и Аполлинария Суслова ушли из жизни в одном и том же году, в 1918. Обеим было за 70.

Несмотря на то, что роман писателя с Сусловой никак нельзя назвать счастливым, Достоевский так и не смог забыть Аполлинарию. Как утверждают литературоведы, именно Аполлинария стала прототипом героинь по крайней мере двух произведений писателя. Ее образ проглядывается в Настасье Филипповне из романа «Идиот» и в Полине из «Игрока». Любопытно, в произведении «Игрок» Федор Михайлович использовал реальное имя своей возлюбленной. Ведь близкие звали Аполлинарию именно Полиной.

Блистательный писатель так и не смог сделать женой свою музу. Зато Аполинария Суслова вдохновила его на создание ярких образов и навека осталась узнаваемой в нескольких произведениях отвергнутого классика литературы.

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