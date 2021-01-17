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Россия решила возобновить полеты в четыре страны
|По инф. rosbalt.ru
|17 Января 2021 г.
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Российские власти снова откроют авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.
С 27 января рейсы из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки, а также из Петербурга в Хельсинки будут совершаться 2 раза в неделю. Также разрешат три рейса в неделю из Москвы в Доху.
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Кроме того, по распоряжению оперштаба увеличится до пяти раз в неделю количество рейсов Москва — Каир (Египет).
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