S7 разрешила провозить кошечек и собачек на соседнем кресле

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Авиакомпания S7 разрешила провозить небольших домашних животных в салоне самолета. Питомцу понадобится отдельный билет, на один борт возьмут максимум двух животных.
Желающему воспользоваться этой услугой пассажиру нужно будет запланировать перелет заранее. Весь полет питомец (это может быть собака, птица или кошка) должен будет провести в жесткой перевозке, хозяину придется обязательно сидеть рядом.
«Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — цитирует издание директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светлану Кулюкину.
Размеры контейнера для животного не должны превышать габариты в 55×40×40 сантиметров, масса питомца (вместе с переноской) не должна превышать 23 килограммов.
Напомним, что такое решение авиакомпании приняли неспроста. Перед этим произошло несколько громких скандалов, к которым мало кто остался равнодушен. И авиакомпании просто оказались вынуждены пойти на встречу пассажирам. Напомним наши заголовки:
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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