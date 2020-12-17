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S7 разрешила провозить кошечек и собачек на соседнем кресле
По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Авиакомпания S7 разрешила провозить небольших домашних животных в салоне самолета. Питомцу понадобится отдельный билет, на один борт возьмут максимум двух животных.

S7 разрешила пассажирам провозить с собой домашних животных в салоне самолета

Желающему воспользоваться этой услугой пассажиру нужно будет запланировать перелет заранее. Весь полет питомец (это может быть собака, птица или кошка) должен будет провести в жесткой перевозке, хозяину придется обязательно сидеть рядом.

«Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — цитирует издание директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светлану Кулюкину.

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Размеры контейнера для животного не должны превышать габариты в 55×40×40 сантиметров, масса питомца (вместе с переноской) не должна превышать 23 килограммов.

Напомним, что такое решение авиакомпании приняли неспроста. Перед этим произошло несколько громких скандалов, к которым мало кто остался равнодушен. И авиакомпании просто оказались вынуждены пойти на встречу пассажирам. Напомним наши заголовки:

Polit.ru

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