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«Аэрофлот» остановил продажу льготных дальневосточных билетов для пенсионеров
|По инф. Российской газеты
|14 Января 2021 г.
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«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.
Причиной названо достижение выделенного лимита государственных субсидий на данные перевозки.
Но компания сообщила: все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 Московского времени бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами «Аэрофлота».
А в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.
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