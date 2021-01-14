«Аэрофлот» остановил продажу льготных дальневосточных билетов для пенсионеров

«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.

Причиной названо достижение выделенного лимита государственных субсидий на данные перевозки.

Но компания сообщила: все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 Московского времени бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами «Аэрофлота».

А в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов будет возобновлена.

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