Крым отказался от введения курортного сбора в 2021 году

Введение курортного сбора в Крыму переносится на 2022 год. Об этом на форуме «Открытый Крым» сообщил председатель комитета по курортам и туризму Государственного совета РК Алексей Черняк.

По его словам, проект нормативного акта о переносе даты введения туристического сбора на территории полуострова сейчас находится на рассмотрении комитетов парламента республики. Профильный комитет намерен поддержать предложение главы РК о переносе даты введения курортного сбора на 1 мая 2022 года. Черняк напомнил, что закон о введении турсбора сроком на четыре года носил экспериментальный характер.

— В мае 2022 года Государственная дума вернется к рассмотрению этого закона в масштабах страны и тогда мы будем понимать, будет ли у нас туристический сбор, — уточнил депутат.

В каждом регионе местные власти самостоятельно решают, вводить ли им туристический сбор. В итоге в Крыму этот вид сбора так и не был введен.

В соседнем Краснодарском крае по последним данным планируется вернуть курортный сбор с 1 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. В 2020-м из-за пандемии взимание денег с туристов было отменено. Размер курортного сбора на Кубани составлял 10 рублей в сутки.

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