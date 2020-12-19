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Где бы за границей отдохнуть, чтобы коронавирус не подцепить?

По инф. Российской газеты   
19 Декабря 2020 г.
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Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.

Где бы за границей отдохнуть, чтобы коронавирус не подцепить?

Напомним, в списке стран, куда сейчас летают самолеты из России, 16 государств: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия. Правда, в некоторые из них так просто не попадешь. Въезд на определенных условиях: при себе надо иметь целый ряд документов и отрицательный тест на коронавирус.

Ранее Роспотребнадзор называл условия для возобновления авиасообщения. Первое: показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Второе: среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1 процента. Третье: показатель распространения инфекции (Rt) — менее 1.

«По всем трем показателям отмечается несоответствие в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии», — подчеркнули в ведомстве. Получше эпидобстановка в Египте, Киргизии, на Кубе и Мальдивах (два критерия из трех).

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