Психиатр: из-за пандемии каждый второй врач живет в депрессии

Главными последствиями пандемии психиатры всего мира считают тревожность, депрессию и нарушение сна.

По словам профессора кафедры психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, генерального секретаря Всемирной психиатрической ассоциации Петра Морозова, последствия пандемии сходны с последствиями войн, боевых действий, технологических и других катастроф.

«Это пост-травматическое стрессовое расстройство. После того, как действие патогенного агента закончено, психологические последствия продолжаются не менее полугода. Мы это видим на примере Китая», — рассказал специалист.

Мало того, разные сообщества реагируют на пандемию и самоизоляцию неодинаково. Свои «варианты» имеет даже такое привычное для врачей заболевание как депрессия.

«Скажем, даже в крупных популяциях США наблюдаются депрессии, которые характерны для выходцев из Европы — итальянцев или ирландцев, — объяснил Морозов. — Внутри азиатских сообществ психиатры выделяют реакции, которые дают японцы (связаны с „культурой стыда“) и китайцы, где больше психосоматических проявлений».

Что касается русских и других выходцев с территории бывшего СССР, психиатр напомнил мнение Фрейда, у которого бабушка была одесситкой: «Черты русского национального характера — это бесстрашие и пренебрежение к опасностям, долготерпение и жизненная стойкость».

Среди людей, которые больше всего подвергаются психиатрическому риску во время пандемии, психиатры выделяют медиков.

В интернет-опросе среди медицинских работников в отношении их психического здоровья, проведенного в период первой волны COVID-19, участвовало 800 человек. 41 процент из них работали в «красной зоне». «Субъективно 78 процентов опрошенных нами не отметили ухудшения своего психологического состояния, — сообщила президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова. — Но у 48 процентов специалисты выявили достаточно выраженные симптомы тревожности».

Исследование показало, что больше тревожатся молодые врачи и медсестры — от 25 до 35 лет. Более опытные их коллеги старше 50 лет гораздо спокойнее относятся к ситуации. Больше тревога одолевает и медиков без детей и семьи. «Им труднее далась самоизоляция и одиночество», — комментирует психиатр. И главные цифры: у 58 процентов обнаружены симптомы депрессии, а 40 рассказали о нарушениях сна.

Медикам сейчас действительно не позавидуешь. Они вынуждены работать на передовой - зачастую смены длятся сутками, а отдохнуть получается только несколько часов в гостинице рядом с работой. Толком не видишь родных и пребываешь в постоянном страхе, что сам подхватишь коронавирус от пациентов. И еще к этому добавьте стрессовый характер работу и непонятную ситуацию с оплатой труда - то врачам говорят, что выплатят десятки тысяч рублей, то что пораньше на пенсию даже отправят, а по факту люди не видят этих денег, да и обещаниям про пенсию слабо верится. Впадешь тут в депрессию... Но, главное, кто будет нас лечить, если многие врачи уже сами на последнем издыхании?

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