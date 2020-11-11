Вот так новость: с ноября резко сократятся доплаты медикам за больных коронавирусом

В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.

До 31 октября медработники, задействованные в лечении COVID-19, получали серьезную прибавку к зарплате из федерального бюджета.

Ежемесячная доплата врачам высшей категории составляла до 80 тыс. рублей, врачам скорой помощи — до 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — до 25 тыс. рублей. С региональными надбавками сумма получалась еще больше. Деньги выплачивали за факт работы с больными COVID-19, а также пациентами из групп риска заражения коронавирусной инфекцией.

По новому постановлению № 1762 выплаты будут рассчитывать в зависимости от того, сколько медик отработал в контакте с больными COVID-19. Сумма потерь может составить до 30 тыс. рублей.

Первые деньги по новым правилам — за ноябрь — будут начислены в декабре. И власти регионов с тревогой ждут первого зимнего месяца, пишет издание.

«Уменьшатся выплаты — и регионы опять рискуют остаться без скорых», — заявил собеседник Znak.com из числа сотрудников «скорой».

В конце октября в Омске врачи скорой помощи устроили акцию протеста у местного Минздрава после того, как не могли в течение 10 часов передать в местные больницы больных с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. После этого скандала в Омской области уволили министра здравоохранения и ее заместителя.

На фоне возможных протестов и недовольства медиков представители властей регионов допускают, что в порядок начисления выплат еще могут внести корректировки. Все региональные выплаты сохранятся без изменений.

Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Но что получили люди по факту? Смешные суммы, точно не соответствующие заявленному. А теперь вот еще все как повернулось - получается, что не было видать выплат и не предвидится теперь. И это серьезный повод для того, чтобы разочароваться во власти вновь...



Еще на эту непростую тему:



Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...