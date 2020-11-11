Вот так новость: с ноября резко сократятся доплаты медикам за больных коронавирусом

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.
До 31 октября медработники, задействованные в лечении COVID-19, получали серьезную прибавку к зарплате из федерального бюджета.
Ежемесячная доплата врачам высшей категории составляла до 80 тыс. рублей, врачам скорой помощи — до 50 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — до 25 тыс. рублей. С региональными надбавками сумма получалась еще больше. Деньги выплачивали за факт работы с больными COVID-19, а также пациентами из групп риска заражения коронавирусной инфекцией.
По новому постановлению № 1762 выплаты будут рассчитывать в зависимости от того, сколько медик отработал в контакте с больными COVID-19. Сумма потерь может составить до 30 тыс. рублей.
Первые деньги по новым правилам — за ноябрь — будут начислены в декабре. И власти регионов с тревогой ждут первого зимнего месяца, пишет издание.
«Уменьшатся выплаты — и регионы опять рискуют остаться без скорых», — заявил собеседник Znak.com из числа сотрудников «скорой».
В конце октября в Омске врачи скорой помощи устроили акцию протеста у местного Минздрава после того, как не могли в течение 10 часов передать в местные больницы больных с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии. После этого скандала в Омской области уволили министра здравоохранения и ее заместителя.
На фоне возможных протестов и недовольства медиков представители властей регионов допускают, что в порядок начисления выплат еще могут внести корректировки. Все региональные выплаты сохранятся без изменений.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Но что получили люди по факту? Смешные суммы, точно не соответствующие заявленному. А теперь вот еще все как повернулось - получается, что не было видать выплат и не предвидится теперь. И это серьезный повод для того, чтобы разочароваться во власти вновь...
Адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подтвердил данные СМИ о том, что осужденный артист будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее сидели футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
В декабре 2020 года сотрудники скорой помощи и поликлиник в России могут потерять до половины федеральных доплат за работу с больными COVID-19. Это связано с новым порядком выплат, который в правительстве утвердили 30 октября.
"Во время Первой мировой войны Анри Дезире Ландрю выдавал себя за состоятельного парижанина. Женщины, откликавшиеся на его объявления о желании жениться, исчезали после поездок с ним. На судебном процессе он назвал ужасающую цифру", - повествует немецкое издание Die Welt.
Культурный Интернет окружает нас интересными трансляциями со всех сторон. Сегодня мы начнём с экскурсии по творчеству великого Клода Моне, чуть позже взглянем на легендарную оперу «Фауст», а напоследок посетим экспертов психологии, которые поделятся с нами секретами борьбы со стрессом в столь непростое время.
После трагической гибели Валентины Легкоступовой её последнему мужу, спортсмену Юрию Фирсову, журналисты уделяют повышенное внимание. Семья артистки считает его виновным в смерти певицы и настаивает на более детальном расследовании дела.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.
Специалисты маркетингово-информационной компании J.D. Power and Associates (США) и испанской Организации потребителей изучили рынок бытовой техники и опубликовали результаты тестов. Итоги отличаются кардинально.
На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра Трусова и Алена Косторная.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.