Врачи под Иркутском получили после прививки иммунитет от коронавируса, а на Алтае заболели

Два врача Шелеховской районной больницы в Иркутской области после прививки от COVID-19 приобрели иммунитет к инфекции. А в Алтайском крае трое медиков, напротив, заразились коронавирусом.

Об этом пишет алтайское местное издание Amic.ru со ссылкой на главного эпидемиолога региона Ирину Переладову.

Главврач больницы в Иркутской области Оксана Вельм и врач скорой помощи Константин Горбылев прошли двукратную вакцинацию вакциной «Спутник V» в сентябре. После прививки они заметили небольшое недомогание и утомляемость, но их работе это не мешало. Спустя три недели у них обнаружили антитела к COVID-19 в количестве 90% от максимального показателя.

Сейчас оба врача работают с ковидными пациентами, периодически сдают анализы и никаких отклонений в состоянии своего здоровья не наблюдают. В Иркутскую область поступило 42 дозы вакцины для врачей и водителей скорой помощи.

В Алтайском крае препарат также получили 42 человека. До прививки тесты зафиксировали у них у всех отсутствие в организме вируса и антител. После прививки трое медиков заболели. Главный эпидемиолог края предположила, что они успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией. Она утверждает, что, «ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде».

Заболевшие медики уже выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую прививку.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» , разработанная Центром им. Гамалеи, стала первой официально зарегистрированной вакциной от ковида в мире. Ее зарегистрировали в августе 2020 года после двух стадий испытаний. Третью, самую масштабную фазу испытаний, решили провести после регистрации. В ней должны принять участие 40 тыс. человек. В сентябре вакцину начали доставлять в регионы для вакцинации людей из групп риска, в том числе врачей. Эффективность вакцины пока считается недоказанной, так как испытания препарата официально не завершены.

, разработанная Центром им. Гамалеи, стала первой официально зарегистрированной вакциной от ковида в мире. Ее зарегистрировали в августе 2020 года после двух стадий испытаний. Третью, самую масштабную фазу испытаний, решили провести после регистрации. В ней должны принять участие 40 тыс. человек. В сентябре вакцину начали доставлять в регионы для вакцинации людей из групп риска, в том числе врачей. Эффективность вакцины пока считается недоказанной, так как испытания препарата официально не завершены. Читайте также: Массовую вакцинацию от COVID-19 планируют начать в 2021 году

Polit.ru

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