Протесты в Хабаровске не стихают 51-день подряд

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В городах Дальнего Востока вот уже как 51 день не стихают митинги в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала и акции солидарности.
В Хабаровске на протестной акции в воскресенье, 30 августа, протестующие промаршировали по улицам и, остановившись у здания правительства Хабаровского края, продолжили митинговать.
Горожане и жители края требуют вернуть «народного губернатора» в регион и снять с него обвинения в причастности к убийствам. Как свидетельствует прямая трансляция на YouTube-канале Sota Vision, хабаровчане скандируют «Фургал — наш выбор!» и «Нам нужна поддержка всей страны!».
Ранее сообщалось, что участники акций в защиту Фургала солидаризировались с протестующими в Белоруссии и потребовали найти ответственных за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
***
Во Владивостоке, в свою очередь, вновь прошла акция, которая из «кормления голубей» превратилась в «политическое чаепитие».
Активисты принесли на ярмарку на центральной площади термосы, стаканчики и сладкие угощения. Они обсудили политическую ситуацию в России, версиюотравления Алексея Навального, арест Фургала, хабаровские протесты, работу правоохранительных и силовых органов.
У памятника собрались сотни активистов. Там также было много сотрудников правоохранительных органов. В итоге силовики «схватили» женщину с ребенком, передает «ОВД-Инфо». Известно, что полицейские решили оформить протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии из-за акции 19 июля. Женщину отпустили после оформления протокола на месте задержания — в кафе. В отдел полиции не доставляли. При этом копию протокола ей не выдали.
Всего, по данным СМИ, в суде Владивостока находятся 49 дел участников акций солидарности с хабаровчанами.
В то же время в Хабаровске задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Причину силовики не назвали сразу, позднее стало известно, что ему вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции. Его отвезли в спецприемник и оставят до суда 31 августа.
Напомним, «Фургаломобиль» — фудтрак с агитационными плакатами, который на шествиях едет впереди колонны протестующих. Ранее другой водитель такого авто, Ростислав Буряк, получил восемь суток ареста.
Напомним, люди вот уже больше полутора месяцев каждый день выходят на улицы, чтобы выразить поддержку арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в СИЗО, его обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей в крае в 2000-х годах. На замену ему отправили Михаила Дегтярева, он, как и Фургал, член ЛДПР. Однако это назначение местные жители не одобрили и требуют отправить Дегтярева обратно, а Фургала вернуть в регион.
Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:
Испытания российской вакцины от коронавируса завершились успешно и вот-вот как россиянам уже начнут ставить прививки. Добровольцы рассказали, что особых побочных эффектов не ощутили. В частности, хорошо себя чувствует и уже привитая одна из дочерей Владимира Путина.
В Забайкалье в ночь на 1 июня неизвестные изменили название поселка Агинское, выложенное камнями на холме, на «Путинвор». Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.