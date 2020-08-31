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Протесты в Хабаровске не стихают 51-день подряд

По инф. rosbalt.ru   
31 Августа 2020 г.
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В городах Дальнего Востока вот уже как 51 день не стихают митинги в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала и акции солидарности.

В Хабаровске участники акции в защиту Фургала вышли протестовать в 51-й раз

В Хабаровске на протестной акции в воскресенье, 30 августа, протестующие промаршировали по улицам и, остановившись у здания правительства Хабаровского края, продолжили митинговать.

Горожане и жители края требуют вернуть «народного губернатора» в регион и снять с него обвинения в причастности к убийствам. Как свидетельствует прямая трансляция на YouTube-канале Sota Vision, хабаровчане скандируют «Фургал — наш выбор!» и «Нам нужна поддержка всей страны!».

Ранее сообщалось, что участники акций в защиту Фургала солидаризировались с протестующими в Белоруссии и потребовали найти ответственных за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

***

Во Владивостоке, в свою очередь, вновь прошла акция, которая из «кормления голубей» превратилась в «политическое чаепитие».

Активисты принесли на ярмарку на центральной площади термосы, стаканчики и сладкие угощения. Они обсудили политическую ситуацию в России, версию отравления Алексея Навального, арест Фургала, хабаровские протесты, работу правоохранительных и силовых органов.

У памятника собрались сотни активистов. Там также было много сотрудников правоохранительных органов. В итоге силовики «схватили» женщину с ребенком, передает «ОВД-Инфо». Известно, что полицейские решили оформить протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии из-за акции 19 июля. Женщину отпустили после оформления протокола на месте задержания — в кафе. В отдел полиции не доставляли. При этом копию протокола ей не выдали.

Всего, по данным СМИ, в суде Владивостока находятся 49 дел участников акций солидарности с хабаровчанами.

В то же время в Хабаровске задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Причину силовики не назвали сразу, позднее стало известно, что ему вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции. Его отвезли в спецприемник и оставят до суда 31 августа.

Напомним, «Фургаломобиль» — фудтрак с агитационными плакатами, который на шествиях едет впереди колонны протестующих. Ранее другой водитель такого авто, Ростислав Буряк, получил восемь суток ареста.

  • Напомним, люди вот уже больше полутора месяцев каждый день выходят на улицы, чтобы выразить поддержку арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в СИЗО, его обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей в крае в 2000-х годах. На замену ему отправили Михаила Дегтярева, он, как и Фургал, член ЛДПР. Однако это назначение местные жители не одобрили и требуют отправить Дегтярева обратно, а Фургала вернуть в регион.

Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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