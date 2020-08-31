Протесты в Хабаровске не стихают 51-день подряд

В городах Дальнего Востока вот уже как 51 день не стихают митинги в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала и акции солидарности.

В Хабаровске на протестной акции в воскресенье, 30 августа, протестующие промаршировали по улицам и, остановившись у здания правительства Хабаровского края, продолжили митинговать.

Горожане и жители края требуют вернуть «народного губернатора» в регион и снять с него обвинения в причастности к убийствам. Как свидетельствует прямая трансляция на YouTube-канале Sota Vision, хабаровчане скандируют «Фургал — наш выбор!» и «Нам нужна поддержка всей страны!».

Ранее сообщалось, что участники акций в защиту Фургала солидаризировались с протестующими в Белоруссии и потребовали найти ответственных за отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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Во Владивостоке, в свою очередь, вновь прошла акция, которая из «кормления голубей» превратилась в «политическое чаепитие».

Активисты принесли на ярмарку на центральной площади термосы, стаканчики и сладкие угощения. Они обсудили политическую ситуацию в России, версию отравления Алексея Навального, арест Фургала, хабаровские протесты, работу правоохранительных и силовых органов.

У памятника собрались сотни активистов. Там также было много сотрудников правоохранительных органов. В итоге силовики «схватили» женщину с ребенком, передает «ОВД-Инфо». Известно, что полицейские решили оформить протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии из-за акции 19 июля. Женщину отпустили после оформления протокола на месте задержания — в кафе. В отдел полиции не доставляли. При этом копию протокола ей не выдали.

Всего, по данным СМИ, в суде Владивостока находятся 49 дел участников акций солидарности с хабаровчанами.

В то же время в Хабаровске задержали водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыдина. Причину силовики не назвали сразу, позднее стало известно, что ему вменяют статью о создании помех движению транспорта во время участия в акции. Его отвезли в спецприемник и оставят до суда 31 августа.

Напомним, «Фургаломобиль» — фудтрак с агитационными плакатами, который на шествиях едет впереди колонны протестующих. Ранее другой водитель такого авто, Ростислав Буряк, получил восемь суток ареста.

Напомним, люди вот уже больше полутора месяцев каждый день выходят на улицы, чтобы выразить поддержку арестованному губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который находится в СИЗО, его обвиняют в причастности к убийствам предпринимателей в крае в 2000-х годах. На замену ему отправили Михаила Дегтярева, он, как и Фургал, член ЛДПР. Однако это назначение местные жители не одобрили и требуют отправить Дегтярева обратно, а Фургала вернуть в регион.

Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:

День 50 — полёт нормальный pic.twitter.com/t6N3pXeTds — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) August 29, 2020

По инф. rosbalt.ru

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