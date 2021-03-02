Политика: мольбы о Крыме, протесты в Грузии и непоколебимый Лукашенко

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Владимир Зеленский назвал условие, при котором украинцы снова будут улыбаться, Александр Лукашенко высказался на тему передачи власти в стране, а протестующие в Грузии
Отношения между украинцами и русскими улучшатся, если Россия «вернет» Украине Крым. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, текст послания опубликован на сайте главы государства.
По словам Зеленского, «семь лет назад у Украины вырвали сердце» — Крым. «Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — отметил Зеленский и пообещал, что украинцы никогда не забудут, «кто это сделал, и никогда не забудут, кто позволил это сделать».
«Что нужно, чтобы Украина смогла снова радостно и искренне улыбнуться? Все просто. Нужно вернуть ее сердце. Вернуть полуостров Крым», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, среди которых — поддержка крымско-татарской культуры и защита прав жителей полуострова.
Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Украина, страны ЕС и США его результаты не признали и до сих пор оспаривают принадлежность полуострова.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко не намерен передавать власть в стране своим детям. Об этом он сам заявил, передает Telegram-канал портала «БелТа».
Он отметил, что сейчас в СМИ много разговоров о транзите, в том числе о передаче власти старшему сыну Виктору. «Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что Виктор будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности «со всеми вытекающими отсюда последствиями». По данным СМИ, увольнение связано с избранием сына Лукашенко на пост президента Национального олимпийского комитета Белоруссии.
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У здания парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси в пятницу, 26 февраля, прошла акция протеста против задержания председателя партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии.
Перед началом акции лидеры оппозиции и их сторонники провели «Шествие за свободу», заявив о своей поддержке Мелии. Сама акция у парламента открылась исполнением национального гимна.
Выступившая перед протестующими одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе заявила, что оппозиционные партии намерены в течение двух недель продолжать протестные акции у разных государственных ведомств, требуя освобождения Мелии и назначения новых выборов в парламент.
«Режим должен услышать голос каждого гражданина Грузии», — заявила она.
По последним данным, протестующие начали устанавливать палатки на проезжей части проспекта Руставели, планируют остаться в них на ночь. При этом полиция призывает собравшихся не нарушать правопорядок.
Напомним, офис лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии был взят штурмом, сам он арестован и обвинен в организации беспорядков в июне 2019 года. В ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявляли, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту.
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