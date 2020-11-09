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ООН: в 16 странах скоро может начаться массовый голод

По инф. sobesednik.ru   
09 Ноября 2020 г.
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Согласно оценкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, порядка 20 стран в ближайшее время могут столкнуться с серьезными проблемами с продовольствием. В 16 из них не исключается риск полноценного голода.

В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод

«Мы обеспокоены тем, что они могут столкнуться с повышенным риском голода, если ситуация еще больше ухудшится в ближайшие месяцы», — приводит издание слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Клаудия А По.

  • Среди проблем, которые воздействуют на ухудшение продовольственной ситуации, называется финансовый кризис, коронавирус, а также редкие климатические условия жизни.

Довольно сильно ухудшилось положение Буркина-Фасо, Йемена, Южного Судана и Нигерии. Также проблемы есть в Афганистане, ЦАР и Демократической Республике Конго. Причем в последней еды не хватает уже 22 миллионам людей.

В целом же в июне генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что порядка 820 миллионов человек нуждаются в дополнительной пище.

В организации считают, то люди должны помогать обеспечивать незащищенным слоям населения поддержку.

Действительно, из-за пандемии миллионы простых граждан рискуют оказаться на грани выживания. Дело в том, что из-за пандемии, например, в странах Юго-Восточной Азии люди остались без работы, нет туристов, а это - основная статья источника дохода для этих теплых стран. К этим проблемам может добавиться и нашествие саранчи, которая уже пожирает зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии. По прогнозам экспертов, многие страны ожидает крупнейший гуманитарный кризис столетия. Как они его преодолеют и преодолеют ли?

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По инф. sobesednik.ru

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