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Не стало журналиста и ветерана ВОВ Льва Корзуна
|По инф. "Российской газеты"
|08 Января 2021 г.
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Не стало одного из старейших членов Союза журналистов Москвы, ветерана Великой Отечественной войны, генерал-майора Льва Игнатьевича Корзуна. Он скончался на 96-м году жизни.
"В 17 лет Лев Корзун ушел на фронт добровольцем. Воевал на Центральном фронте в составе 65‑й армии, был командиром стрелковой роты. Участвовал в битве на Курской дуге. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной Звезды, 30-ю советскими, российскими и иностранными медалями", - отмечается в сообщении на сайте Союза.
Лев Корзун до последнего продолжал работать. Накануне 75-летия Победы была опубликована его книга "Жизнь, опаленная войной" - в нее вошли воспоминания о разных периодах жизни ветерана. В общей сложности, отметили в Союзе журналистов Москвы, Лев Игнатьевич написал больше 120 научных работ, две документальные повести, несколько рассказов, множество очерков, статей и рецензий.
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