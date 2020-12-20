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Не стало первого советского каскадера Александра Массарского

По инф. "Российской газеты"   
20 Декабря 2020 г.
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Ушел из жизни 93-летний Александр Массарский, заслуженный тренер России по дзюдо, обладатель "золотого пояса дзюдоиста", основатель отечественной школы каскадерского киноискусства.

Не стало первого советского каскадера Александра Массарского


Массарский снимался во многих советских хитах, в том числе в "Белом солнце пустыни", где стал дублером Павла Луспекаева. О смерти Массарского сообщили в Федерации дзюдо России.

Александр Массарский был выдающимся тренером. Многие его ученики сами стали выдающимися спортсменами и тренерами. Так он подготовил четырех заслуженных тренеров России.

Массарский принимал участие в съемках более 260 фильмов, в том числе таких культовых картин как "Найти и обезвредить", "Мертвый сезон", "Стрелы Робин Гуда", "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Два билета на дневной сеанс", "34-й скорый".

Не всем известно, что он был и талантливым изобретателем. На его счету более 150 научных работ и патентов на изобретения в разных областях науки и техники. Многие образцы сконструированной им аппаратуры для подводных фото-, кино- и видеосъемок до сих пор выпускаются в Санкт-Петербурге. А созданный Массарским спектральный телескоп используется на Международной космической станции.

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