На Урале вакцину от ковида расхватали как горячие пирожки

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Большинство регионов Уральского федерального округа временно не проводят вакцинацию от ковида, потому что ожидают поставки препарата.
В поликлиниках Челябинска агентству рассказали, что пока прививки не делают, так как в регионе вакцины нет. Всех желающих привиться записывают в лист ожидания.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что до конца февраля в регион должно поступить 152 тыс. доз вакцин. По его словам, медики готовы ставить по 5 тыс. доз вакцин в неделю. Всего область получила 11,8 тыс. доз, из них — 5,4 тыс. поставили на прошлой неделе. Среди привитых — врачи, педагоги, жители старше 65 лет.
В Свердловской области произошла аналогичная ситуация. В одной из городских больниц не смогли сообщить, какого числа пациент может сделать прививку. Но желающих также записывают в отдельный список. В свердловском оперативном штабе, наоборот, заверили, что вакцинация «набирает обороты». Прививку уже поставили более 13 тыс. жителей. Всего работает 27 пунктов вакцинации. В некоторых из них препарат закончился, но область ожидает очередную поставку.
В Тюменской области прививку препаратом «Спутник V» делают медикам, педагогам, соцработникам, сотрудникам МФЦ, а также жителям с хроническими болезнями. К концу прошлой недели регион получил 5,5 тыс. доз этой вакцины. В местном оперштабе пояснили, что сейчас дорабатывают сервис электронной записи на прививку от коронавируса через сайт госуслуг. Как только поступит достаточное количество препарата, откроют электронную очередь для всех желающих.
В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают, что в ближайшие три месяца получат 109 тыс. доз вакцины. В Югре к 18 января первым компонентом от коронавируса привили около 6,4 тыс. человек. Через электронную регистратуру на вакцинацию записались более 1,1 тыс. жителей.
В Ямало-Ненецком автономном округе идет первый этап вакцинации от COVID-19. В пресс-службе губернатора округа отметили, что в регион поставили более 2,7 тыс. доз вакцины. Прививку сделали более 1,3 тыс. граждан.
Курганская область в январе и феврале должна получить более 36 тыс. доз вакцины.
Фонд «Петербургская политика» провел исследование и выяснил, что в начале января вакцинация была практически недоступна в 42 регионах России. Эксперты изучили официальные данные на конец новогодних каникул. Основной критерий — доступность прививки для жителей, которые планируют ее сделать по собственному желанию. Специалисты не учи данные о вакцинации приоритетных групп населения — военных, медиков, педагогов.
В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида с 18 января.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в первый год вакцинации от коронавируса в России можно будет привить 60% населения.
Ставить ли прививку от новой опасной инфекции? Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно...
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
Магию музыки невозможно описать никакими словами, зато каждый из нас может с лёгкостью её услышать. Сегодня мы вновь отправимся в волшебный мир звуков культурного Интернета, чтобы получить свою порцию вдохновения и радости на ближайшие зимние деньки. Так не будем же медлить!
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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