На Урале вакцину от ковида расхватали как горячие пирожки

Большинство регионов Уральского федерального округа временно не проводят вакцинацию от ковида, потому что ожидают поставки препарата.

В поликлиниках Челябинска агентству рассказали, что пока прививки не делают, так как в регионе вакцины нет. Всех желающих привиться записывают в лист ожидания.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что до конца февраля в регион должно поступить 152 тыс. доз вакцин. По его словам, медики готовы ставить по 5 тыс. доз вакцин в неделю. Всего область получила 11,8 тыс. доз, из них — 5,4 тыс. поставили на прошлой неделе. Среди привитых — врачи, педагоги, жители старше 65 лет.

В Свердловской области произошла аналогичная ситуация. В одной из городских больниц не смогли сообщить, какого числа пациент может сделать прививку. Но желающих также записывают в отдельный список. В свердловском оперативном штабе, наоборот, заверили, что вакцинация «набирает обороты». Прививку уже поставили более 13 тыс. жителей. Всего работает 27 пунктов вакцинации. В некоторых из них препарат закончился, но область ожидает очередную поставку.

В Тюменской области прививку препаратом «Спутник V» делают медикам, педагогам, соцработникам, сотрудникам МФЦ, а также жителям с хроническими болезнями. К концу прошлой недели регион получил 5,5 тыс. доз этой вакцины. В местном оперштабе пояснили, что сейчас дорабатывают сервис электронной записи на прививку от коронавируса через сайт госуслуг. Как только поступит достаточное количество препарата, откроют электронную очередь для всех желающих.

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидают, что в ближайшие три месяца получат 109 тыс. доз вакцины. В Югре к 18 января первым компонентом от коронавируса привили около 6,4 тыс. человек. Через электронную регистратуру на вакцинацию записались более 1,1 тыс. жителей.

В Ямало-Ненецком автономном округе идет первый этап вакцинации от COVID-19. В пресс-службе губернатора округа отметили, что в регион поставили более 2,7 тыс. доз вакцины. Прививку сделали более 1,3 тыс. граждан.

Курганская область в январе и феврале должна получить более 36 тыс. доз вакцины.

Фонд «Петербургская политика» провел исследование и выяснил, что в начале января вакцинация была практически недоступна в 42 регионах России. Эксперты изучили официальные данные на конец новогодних каникул. Основной критерий — доступность прививки для жителей, которые планируют ее сделать по собственному желанию. Специалисты не учи данные о вакцинации приоритетных групп населения — военных, медиков, педагогов.

В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида с 18 января.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в первый год вакцинации от коронавируса в России можно будет привить 60% населения.

Ставить ли прививку от новой опасной инфекции? Многие не желают прививаться новой вакциной, оно и понятно, ведь не знаешь, какие побочные эффекты она может дать, какое влияние окажет на организм. Но, с другой стороны, ведь и не ставить прививку страшно. Она, как обещают разработчики, защитит от тяжелого протекания заболевания и летального исхода, а вот без нее как организм будет справляться - непонятно... Еще на эту важную тему: Иммунитет после прививки и после болезни: есть ли разница?

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Polit.ru

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